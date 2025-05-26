مؤتمر تقديم ألونسو: جماهير ريال مدريد لديها الحماس لعصر جديد.. وأواصل إرث أنشيلوتي

وعد تشابي ألونسو المدير الفني الجديد لريال مدريد، جماهير فريقه بتحقيق إنجازات مهمة تليق بالنادي والألقاب التي حققها.

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وأوضح ألونسو في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا جديدا لريال مدريد: "سعيد بالعودة إلى منزلي، كنت بعيدا لبضع سنوات، لكن الارتباط بريال مدريد كان موجودا دائما".

وأكمل "إنها بداية حقبة جديدة وأريد أن أشكر رئيس النادي على ثقته واعتقاده بأنني الشخص المناسب لقيادة هذه الحقبة التي أواجهها بطاقة وحماس".

وأضاف "أشعر أن جماهير ريال مدريد لديها هذا الحماس لعصر جديد وجعل تاريخ هذا النادي أعظم".

وتابع "لقد انتهى عهد مع أنشيلوتي، الذي كان مدربي وكان له تأثير كبير علي، لولا الدروس التي تعلمتها منه، لما كنتُ هنا، أحمل وأواصل إرثه بشرف وفخر".

وكان كارلو أنشيلوتي قد قاد ريال مدريد في آخر مبارياته يوم السبت بالفوز على ريال سوسيداد بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وسيتجه أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل.

وعن اتفاقه مع ريال مدريد على بدء مهمته قبل كأس العالم للأندية، رد "إنها فرصة مزدوجة، لتسريع وتيرة التعلم والتنافس على اللقب إذا نجحنا في تحقيقهما معًا، فقد تكون بداية مثالية."

وعن الفريق الحالي، قال "أشعر أن لدينا فريقًا رائعًا. هذا يدفعني للقدوم إلى هنا برغبة لإخراج أفضل ما لدى كل لاعب وبناء فريق قوي".

وردا على سؤال من الأفضل مبابي أم فينيسيوس؟، قال "نحن محظوظون بامتلاك لاعبين بتلك الكفاءة".

وتابع "المركز المناسب لبيلينجهام؟ وسط الملعب، ويستطيع اللعب في أي مركز، سيكون جوهريا لنا".

وعن موقف رودريجو؟ "هو لاعب رائع، وسنحتاجه، سأتحدث معه قريبا".

وأتم حديثه عن مودريتش: "لست موضوعيًا في تقييمي لـ لوكا، كان زميلي في الفريق، إنه أسطورة وقد استمتعتُ بمشاهدة حفل وداعه، وأتطلع بشوق دريبه في كأس العالم للأندية".

وكان ألونسو قد رحل عن تدريب باير ليفركوزن بنهاية الموسم المنقضي في ألمانيا.

ووقع ألونسو على عقد لمدة 3 مواسم مع ريال مدريد حتى 2028.

وسيبدأ ألونسو عمله كمدرب لريال مدريد بدية من يوم 1 يونيو وسيقود الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر أن ينطلق يوم 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

وسبق لألونسو اللعب بقميص ريال مدريد كلاعب لمدة 5 سنوات من 2009 حتى 2014.