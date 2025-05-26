تعرف على كل أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم

الإثنين، 26 مايو 2025 - 16:06

كتب : FilGoal

ليفربول

انتهت بطولات الدوري في أوروبا لموسم 2024-2025، بعد حسم لقب الدوري الإيطالي وعدة دوريات في الأنفاس الأخيرة.

بينما حسمت العديد من بطولات الدوري في أوروبا قبل عدة جولات من نهاية الموسم.

الدوري الإيطالي ظل حائرا بين نابولي وإنتر قبل أن يخطفه الأول بفارق نقطة.

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في إنجلترا حقق ليفربول لقبه الـ20، بينما استعاد بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني بعد غياب لموسم واحد.

ويستعرض FilGoal.com أبطال دوريات أوروبا الكبرى.

بطل الدوري الإسباني: برشلونة

بطل الدوري الإنجليزي: ليفربول

بطل الدوري الألماني: بايرن ميونيخ

بطل الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان

بطل الدوري الإيطالي: نابولي

بطل الدوري البرتغالي: سبورتنج لشبونة

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بطل الدوري التركي: جالاتا سراي

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بطل الدوري البلجيكي: رويال سان جيلواز

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بطل الدوري اليوناني: أولمبياكوس

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بطل الدوري الهولندي: بي إس في إيندهوفن

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برشلونة ليفربول بايرن ميونيخ نابولي باريس سان جيرمان الدوري الإيطالي الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي الدوري الألماني
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