كرة سلة - تعديل موعد المباراة الثالثة من سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد

الإثنين، 26 مايو 2025 - 15:01

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد المباراة الثالثة من سلسلة نهائي دوري السوبر.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد في سلسلة نهائي الدوري والمقامة بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتوج باللقب.

وكان الاتحاد قد حسم المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83-73 أمام الأهلي.

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وتقام المباراة الثانية غدا الثلاثاء في تمام السادسة مساء بشكل طبيعي.

بينما قرر الاتحاد المصري تعديل موعد المباراة الثالثة لتقام في تمام السادسة من مساء الخميس.

وذلك بدلا من إقامتها في تمام التاسعة مساء.

وتقام سلسلة نهائي دوري السوبر بالكامل على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام السادسة من مساء اليوم الإثنين بين الزمالك وسبورتنج.

وكان الاتحاد قد وافق على طلب ناديي الزمالك وسبورتنج بإقامة المواجهة من مباراة واحدة فقط.

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