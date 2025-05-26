ديلي ميل: سيتي يكثف جهوده لضم لاعب ميلان قبل كأس العالم للأندية

الإثنين، 26 مايو 2025 - 14:50

كتب : FilGoal

تيجاني رينديرز - ميلان

ذكرت جريدة ديلي ميل أن نادي مانشستر سيتي يكثف جهوده لضم تيجاني ريندرز لاعب وسط ميلان قبل كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقة 55 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، حسب التقرير.

ويسعى سيتي لتجديد دماء الفريق بعد رحيل كيفن دي بروين مع نهاية الموسم، وإمكانية رحيل برناردو سيلفا.

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ويأمل مانشستر سيتي أيضًا أن يضم مورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست إلى النادي هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن مستقبل لاعبين مثل إيدرسون وماتيوس نونيس غير مؤكد.

قبل عدة أيام، بدأ مانشستر سيتي الإنجليزي في التفاوض مع ميلان الإيطالي لضم ريندرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف شبكة ذا أثلتيك عن وضع مانشستر سيتي لـ ريندرز كهدف رئيسي لتعزيز قائمته في خط الوسط.

وأشار التقرير إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في ضم لاعب الوسط الهولندي، رغم التعاقد مع نيكو جونزاليس من بورتو، وعودة رودري من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ووضع مانشستر سيتي، تيجاني ريندرز ضمن قائمة مكونة من 3 أسماء لضمهم في انتقالات الصيف.

وانضم ريندرز صاحب الـ26 عاما، إلى ميلان في صيف 2023، وشارك وشارك في 101 مباراة مع النادي الإيطالي.

ولعب تيجاني ريندرز 54 مباراة هذا الموسم، وساهم في فوز ميلان بكأس السوبر الإيطالي يناير الماضي.

وسجل ريندرز 15 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ووقع ريندرز عقدًا جديدًا هذا الموسم مع ميلان يقضي ببقائه حتى عام 2030.

ولعب تيجاني لمدة 5 سنوات مع ألكمار الهولندي شارك خلالهم في 128 مباراة مع الفريق.

كما شارك ريندرز في 22 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، وكان ظهوره الأول عام 2023.

وساهم ريندرز في وصول المنتخب الهولندي إلى نصف نهائي يورو 2024، قبل الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

تيجاني ريندرز ميلان مانشستر سيتي
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