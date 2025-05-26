يطير من ألمانيا إلى سلوفاكيا.. فيرمين لوبيز في قائمة منتخبي إسبانيا الأول والشباب

ضم المنتخب الإسباني للشباب، لاعب وسط برشلونة فيرمين لوبيز إلى قائمة المشاركة في كأس أمم أوروبا تحت 21 سنة.

وتقام كأس الأمم الأوروبية في سلوفاكيا خلال الفترة من 11 إلى 28 يونيو.

وضم سانتي دينيا مدرب منتخب إسبانيا للشباب قائمة مكونة من 27 لاعبا، لاختيار 23 لاعبا في القائمة النهائية للبطولة.

وتواجد في القائمة فيرمين لوبيز، والذي يتواجد أيضا في قائمة لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول.. تعرف على قائمة إسبانيا بالضغط هنا

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره الفرنسي يوم 5 يونيو في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية المقررة في ألمانيا، ثم خوض إما المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث يوم 8 يونيو أمام ألمانيا أو البرتغال والذين يلتقيان في نصف النهائي الآخر.

مما يعني أن فيرمين لوبيز سيخوض مواجهتي إسبانيا في دوري الأمم الأوروبي في ألمانيا، ثم يلحق بمنتخب الشباب في سلوفاكيا.

ويلتقي منتخب إسبانيا للشباب وديا أمام أوكرانيا يوم 6 يونيو قبل السفر إلى سلوفاكيا لخوض البطولة.

ويتواجد منتخب إسبانيا للشباب في مجموعة تضم إلى جانبه سلوفاكيا الدولة المضيفة، ورومانيا، وإيطاليا.

ويخوض منتخب إسبانيا المباراة الافتتاحية أمام سلوفاكيا يوم 11 يونيو.

ويسعى المنتخب الإسباني للفوز بلقب بطولة أوروبا للشباب للمرة السادسة.

ويتولى تدريب منتخب إسبانيا للشباب سانتي دينيا الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي للتتويج بأولمبياد باريس 2024 على حساب فرنسا في المباراة النهائية.

سانتي دينيا يسير على خطة لويس دي لافوينتي الذي قاد منتخب إسبانيا تحت 19 سنة للتتويج ببطولة أوروبا، قبل قيادة منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 سنة للتتويج ببطولة أوروبا، ثم الحصول على المركز الثاني في أولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام البرازيل في المباراة النهائية.

دي لافوينتي نجح بعدها في قيادة المنتخب الإسباني الأول لتتويج ببطولة يورو 2024، ودوري الأمم الأوروبية 2023.

وجاءت قائمة إسبانيا للشباب على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليخاندرو إيتوربي (أتليتكو مدريد) - أيتور فراجا (ريال سوسيداد) - بابلو كونيات (قرطبة)

الدفاع: أندريس جارسيا (أستون فيلا) - خوانلو سانشيز (إشبيلية) - مارك بوبيل (ألميريا) - كريستيان موسكيرا (فالنسيا) - خوانما هيرزوج (لاس بالماس) - رافا مارين (نابولي) - كيكي سالاس (إشبيلية) - سيزار تاريجا (فالنسيا) - هوغو بوينو (فينورد) - جيرارد مارتن (برشلونة)

الوسط: بينات تورينتس (ريال سوسيداد) - ميكيل جوريجيزار (أتليتك بلباو) - خافي جيرا (فالنسيا) - بابلو توري (برشلونة) - بابلو مارين (ريال سوسيداد) - ألبرتو موليرو (لاس بالماس) - فيرمين لوبيز (برشلونة)

الهجوم: جيسوس رودريجيز (ريال بيتيس) - دييجو لوبيز (فالنسيا) - راؤول مورو (بلد الوليد) - ييرماي هيرنانديز (ديبورتيفو لاكورنيا) - ماتياس فرنانديز (ليل) - ماتيو جوزيف (ليدز يونايتد) - روبرتو فرنانديز (إسبانيول).