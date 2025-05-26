حازم إمام: نهدف لتأسيس هيكلة إدارة رياضية في الزمالك.. ولا نقف أمام رغبة اللاعبين

كشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن هدف اللجنة بتأسيس هيكلة إدارة رياضية في النادي.

ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك عن تعيين مدير رياضي ومدير تعاقدات خلال الفترة المقبلة.

وقال حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عبر قناة النادي:

"أتمنى أن تكون نهاية الموسم بالتتويج بلقب كأس مصر، وسنتحدث مع اللاعبين عقب مواجهة الدوري الختامية ونتمنى التوفيق للفريق".

وتابع "نحتاج في الزمالك إلى شيء مختلف الفترة المقبلة لذلك نحتاج لمدير رياضي ينظم العمل ويكون هناك مدير تعاقدات وتغيير الأفكار للبناء من أجل الموسم المقبل".

وشدد "رؤيتنا كلجنة تخطيط تواجد نظام في النادي وألا يكون الأمر متعلق بأشخاص فعندما يرحل من يدير، يتم بدء كل شيء من البداية".

وأوضح حازم "هدفنا تأسيس هيكلة إدارة رياضية لشراء وبيع اللاعبين بناء على رؤية فنية ثم رحيل لجنة التخطيط أو التواجد كمجرد رأي استشاري فقط".

أما عن الموسم المقبل فأجاب "الأولوية للتعاقد مع الأجنحة في الزمالك للموسم المقبل، حاليا لا يتواجد سوى مصطفى شلبي فقط، ثم بعد ذلك رأس حربة ولاعب وسط".

وكشف إمام "تحدثنا مع عبد الله السعيد ونتمنى أن تصل المفاوضات لنقطة جيدة، ونتمنى استمراره وهو سيتواجد بشكل طبيعي في نهائي الكأس".

وتابع "نسعى للتجديد مع حسام عبد المجيد ونحن نعلم أنه يريد الاحتراف وذلك أمر جيد، والزمالك لا يمكن أن يقف أمام أي لاعب حال وصول عرض جيد يفيد النادي".

واختتم حازم إمام تصريحاته "نواجه عقبة بسبب المديونيات الخاصة بمستحقات اللاعبين لكن النادي يعمل على حل الأمر، ونسعى لإبرام صفقات جيدة تفيد الفريق الموسم المقبل".

ويختتم الزمالك مبارياته في الدوري بمواجهة فاركو يوم 31 مايو الجاري.

بينما يلعب أمام بيراميدز يوم 5 يونيو على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.