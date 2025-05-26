العروبة: قرار مركز التحكيم لصالح النصر يهدد استقرار النظام الرياضي

أصدر نادي العروبة بياناً أبدى فيه رفضه الشديد لما ورد في القرار التحكيمي رقم (6/25) الصادر عن مركز التحكيم الرياضي السعودي في قضية حارسه رافع الرويلي، مؤكداً أن القرار تضمن مخالفات إجرائية وموضوعية تهدد استقرار النظام الرياضي وتثير تساؤلات حول مبادئ العدالة التحكيمية.

وقرر مركز التحكيم السعودي اعتبار فريق العروبة خاسرا لمباراته ضد النصر بعد مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى الفريق (التفاصيل).

ونشرت جريدة الشرق الأوسط البيان الذي جاء فيه أن هيئة التحكيم قد ثبتت اختصاصها بالنظر في النزاع، رغم أن لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم والنظام الأساسي للمركز ينصان بوضوح على أن إنهاء قرارات لجنة الاستئناف في مثل هذه القضايا يُفقد القرار سنده النظامي من حيث الاختصاص.

وأضاف نادي العروبة أن القرار استند إلى تفسير قديم للائحة الاحتراف (صادر في 2016)، رغم إلغائه، متجاهلاً التفسير الحديث الصادر عن لجنة الاحتراف بصفته الجهة الفنية المختصة. وأوضح النادي أن الهيئة نفسها طلبت إفادة اللجنة ثم لم تأخذ بتفسيرها، مما يضعف ثقة الأندية في مرجعية اللوائح المحلية.

وكشف النادي أن الهيئة أعادت فتح باب المرافعة بعد إغلاقه، استناداً إلى مستند صادر بتاريخ 19 مايو 2025، أي قبل الجلسة الختامية، مما يُناقض شرط الجدّة ويخل بمبدأ استقرار الخصومة وحق الدفاع.

وأشار البيان إلى أن القرار تجاهل التفسير المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي ينص على أن ممارسة اللاعب لعمل آخر لا تنفي صفته كمحترف ما دام ملتزماً بعقده ويتقاضى أجراً مقابل نشاطه الرياضي، وهو ما ينطبق تماماً على وضع اللاعب الذي لم يُثبت تقصيره بأي شكل.

كما أوضح البيان أن القرار لم يُبين وجود أي ضرر فعلي على الطرف المحتكم نتيجة مشاركة اللاعب، مما يُضعف الأساس الموضوعي للقرار ويُظهره كحكم لا يستند إلى أثر واقعي.

وختم مجلس إدارة نادي العروبة بيانه بالتأكيد على التمسك الكامل بالحقوق النظامية، مناشداً رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وكافة الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لضمان احترام اللوائح الوطنية والدولية، وصون مبدأ العدالة والمنافسة النزيهة.

وأعلن مركز التحكيم اعتبار العروبة خاسرا لمباراته بجانب عقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال بسبب شغل الرويلي وظيفة أخرى ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وكان النصر قد خسر مع العروبة بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من الدوري السعودي لكن احتج على مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى العروبة كونه يشغل وظيفة أخرى، ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وبذلك ارتفع رصيد النصر للنقطة 70 ارتقى بها للمركز الثالث على حساب القادسية الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 68 نقطة.

وأصبح الفارق بين النصر والمركز الثاني الذي يحتله الهلال نقطتين فقط وهو ما يعني وجود فرصة رقمية لتأهل لدوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل.

وسيلتقي الهلال مع القادسية في الجولة الأخيرة بينما سيحل النصر ضيفا على الفتح الذي يدربه جوزيه جوميز، وفي حال خسر الهلال وفاز النصر فإنه سيتأهل لدوري أبطال آسيا النخبة بعدما انتهت آماله في الجولة الماضية.

وهبط العروبة بعدما خصمت منه نقاط المباراة إذ تراجع رصيده لـ 27 نقطة في المركز قبل الأخير وتأكد هبوطه رسميا.

وكان اتحاد جدة وأهلي جدة قد ضمنا التأهل لدوري أبطال آسيا النخبة كونهما البطل المحلي والقاري، ويتبقى مقعد وحيد.