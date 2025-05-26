قائمة إسبانيا - عودة إيسكو وجافي.. واستبعاد توريس وأسينسيو استعدادا لفرنسا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم القائمة المستدعاة استعدادا لخوض المرحلة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد المنتخب الإسباني تحت قيادة لويس دي لافوينتي لمواجهة فرنسا يوم 5 يونيو في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقرر دي لافوينتي عودة إيسكو صانع ألعاب ريال بيتيس، وجافي لاعب وسط برشلونة إلى قائمة الماتادور مجددا.

فيما استبعد فيران توريس مهاجم برشلونة وراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد من القائمة.

وجاءت قائمة إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) - ديفيد رايا (أرسنال) - أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

الدفاع: بيدرو بورو (توتنام هوتسبير) - أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو) - روبين لي نورماند (ريال سوسيداد) - كوبارسي (برشلونة) - داني فيفيان (أتليتك بلباو) - دين هويسين (بورنموث) - أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن) - مارك كوكوريا (تشيلسي)

الوسط: مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) - ميكيل ميرينو (أرسنال) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان) - بيدري (برشلونة) - جافي (برشلونة) - أليكس باينا (فياريال) - إيسكو (ريال بيتيس) - فيرمين لوبيز (برشلونة)

الهجوم: ألفارو موراتا (جالاتا سراي) - لامين يامال (برشلونة) - نيكو ويليامز (أتليتك بلباو) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - داني أولمو (برشلونة) - يرمي بينو (فياريال) - سامو أومورديون (بورتو)

ويلتقي الفائز من مواجهة إسبانيا وفرنسا، الفائز من ألمانيا والبرتغال في المباراة النهائية المقررة العاشرة مساء يوم 8 يونيو، فيما يلتقي الخاسران في اليوم ذاته الساعة الرابعة عصرًا.