قائمة إسبانيا - عودة إيسكو وجافي.. واستبعاد توريس وأسينسيو استعدادا لفرنسا

الإثنين، 26 مايو 2025 - 13:55

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال بيتيس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم القائمة المستدعاة استعدادا لخوض المرحلة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد المنتخب الإسباني تحت قيادة لويس دي لافوينتي لمواجهة فرنسا يوم 5 يونيو في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقرر دي لافوينتي عودة إيسكو صانع ألعاب ريال بيتيس، وجافي لاعب وسط برشلونة إلى قائمة الماتادور مجددا.

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فيما استبعد فيران توريس مهاجم برشلونة وراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد من القائمة.

وجاءت قائمة إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) - ديفيد رايا (أرسنال) - أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

الدفاع: بيدرو بورو (توتنام هوتسبير) - أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو) - روبين لي نورماند (ريال سوسيداد) - كوبارسي (برشلونة) - داني فيفيان (أتليتك بلباو) - دين هويسين (بورنموث) - أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن) - مارك كوكوريا (تشيلسي)

الوسط: مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) - ميكيل ميرينو (أرسنال) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان) - بيدري (برشلونة) - جافي (برشلونة) - أليكس باينا (فياريال) - إيسكو (ريال بيتيس) - فيرمين لوبيز (برشلونة)

الهجوم: ألفارو موراتا (جالاتا سراي) - لامين يامال (برشلونة) - نيكو ويليامز (أتليتك بلباو) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - داني أولمو (برشلونة) - يرمي بينو (فياريال) - سامو أومورديون (بورتو)

ويلتقي الفائز من مواجهة إسبانيا وفرنسا، الفائز من ألمانيا والبرتغال في المباراة النهائية المقررة العاشرة مساء يوم 8 يونيو، فيما يلتقي الخاسران في اليوم ذاته الساعة الرابعة عصرًا.

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