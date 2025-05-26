بيلد: مدافع ليفركوزن يخضع للكشف الطبي مع بايرن يوم الأربعاء

ذكرت جريدة بيلد أن جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن سيخضع للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ يوم الأربعاء.

وانتهى عقد تاه مع ليفركوزن بنهاية موسم 2024-2025.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع وصول تاه إلى ميونيخ يوم الأربعاء لإجراء الفحص الطبي.

وفي حالة تجاوزه الكشف الطبي بنجاح سيوقع تاه على عقد لمدة 4 مواسم مع نادي بايرن ميونيخ.

وكان بايرن ينتظر الموافقة النهائية من اللاعب.

فقد تم الاتفاق على الشروط الشخصية مع تاه الذي حاول برشلونة ضمه أيضا.

كما تلقى البالغ من العمر 29 عاما عروضا بينها ثنائي الدوري الإنجليزي من ليفربول وتوتنام، حسب العديد من التقارير.