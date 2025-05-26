خبر في الجول - حمدي فتحي يؤدي التدريبات التأهيلية بالأهلي.. ويشارك جماعيا بعد فاركو

يؤدي حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة المعار إلى الأهلي خلال منافسات كأس العالم للأندية تدريبات تأهيلية.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الأهلي

وكان حمدي فتحي قد اختتم موسمه مع الوكرة وعاد إلى مصر قبل الانضمام إلى الأهلي بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن حمدي فتحي يؤدي تدريبات تأهيلية داخل النادي الأهلي.

ويشارك حمدي فتحي في التدريبات الجماعية مع الأهلي عقب مواجهة فاركو المقبلة والمقرر لها مساء الأربعاء.

وكان الأهلي اتفق مع الوكرة لضم حمدي فتحي خلال فترة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 55 نقطة قبل الجولة الختامية وبفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب منافسيه.

ويحتاج الأهلي للفوز على فاركو أو التعادل مع عدم فوز بيراميدز بفارق ستة أهداف فأكثر على سيراميكا كليوباترا ليتوج بلقب الدوري.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية رفقة فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي فجر يوم 15 يونيو المقبل.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.