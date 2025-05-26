خبر في الجول - الأهلي يقرر إقامة معسكر لمدة 48 ساعة قبل مواجهة فاركو

الإثنين، 26 مايو 2025 - 13:27

كتب : أحمد الخولي

هدف واحتفال وسام أبو علي - الأهلي - البنك

قرر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي دخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو.

ويختتم الأهلي مشواره في الدوري مساء الأربعاء بمواجهة فاركو المصيرية على لقب الدوري.

وعلم FilGoal.com أن محمد يوسف المدير الرياضي قد قرر دخول الفريق في معسكر مغلق بداية من اليوم الإثنين.

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ويأتي ذلك من أجل فرض مزيد من التركيز قبل مواجهة فاركو المصيرية على لقب الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري بـ 55 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع عدم فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف وقتها على سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الأهلي ضد فاركو.

بينما في نفس التوقيت يلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الأهلي وفاركو قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحقق الأهلي تحت قيادة عماد النحاس منذ توليه المسؤولية الفوز في الخمس مباريات ليستغل الأحمر تعثر بيراميدز في الدور الثاني ويصعد للصدارة.

وكان الأهلي قد تغلب على البنك الأهلي في الثواني الأخيرة عن طريق وسام أبو علي.

ويستعد الأهلي بعد الدوري لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

الدوري المصري الأهلي فاركو
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