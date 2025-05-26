منافس الأهلي - بالميراس يسقط أمام فلامنجو ويشعل صراع القمة بالدوري البرازيلي

سقط بالميراس على ملعبه أمام فلامنجو في قمة الدوري البرازيلي ليشتعل صراع الصدارة.

وخسر بالميراس أمام فلامنجو بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وبذلك يكون بالميراس قد تعرض للخسارة الثانية هذا الموسم في الدوري وهي الثانية بآخر 5 جولات.

وحقق بالميراس بعد الهزيمة الأولى أمام باهيا، ثلاثة انتصارات متتالية قبل أن يسقط أمام فلامنجو.

ولا يزال بالميراس محافظا على صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 22 نقطة، لكن تقلص الفارق لنقطة واحدة مع فلامنجو ونقطتين مع كروزيرو.

وتوقفت سلسلة انتصارات بالميراس المتتالية الفترة الأخيرة بعدما حقق 6 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

ويتبقى 3 مباريات لفريق بالميراس قبل منافسات كأس العالم للأندية.

إذ يلعب مباراته المقبلة ضمن منافسات دور المجموعات بكأس كوبا ليبرتادوريس ثم مباراتين في الدوري البرازيلي.

ويقع بالميراس في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

ويستهل بالميراس مشواره في مونديال الأندية بمواجهة بورتو البرتغالي.

بينما يواجه الأهلي في الجولة الثانية في تمام السابعة من مساء يوم 19 يونيو المقبل.