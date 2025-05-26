منافس الأهلي - بالميراس يسقط أمام فلامنجو ويشعل صراع القمة بالدوري البرازيلي

الإثنين، 26 مايو 2025 - 13:15

كتب : FilGoal

بالميراس ضد فلامنجو

سقط بالميراس على ملعبه أمام فلامنجو في قمة الدوري البرازيلي ليشتعل صراع الصدارة.

وخسر بالميراس أمام فلامنجو بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وبذلك يكون بالميراس قد تعرض للخسارة الثانية هذا الموسم في الدوري وهي الثانية بآخر 5 جولات.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - الانتصار الثالث على التوالي.. بالميراس يحافظ على صدارة الدوري البرازيلي منافس الأهلي - رئيسة بالميراس: لن نذهب لأمريكا من أجل التنزه.. ولا مشكلة في مواجهة ميسي منافس الأهلي - بالميراس ثاني المتأهلين لـ دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس منافس الأهلي - تقرير: 4 أسباب طرحت اسم مدرب بالميراس لتولي تدريب البرازيل

وحقق بالميراس بعد الهزيمة الأولى أمام باهيا، ثلاثة انتصارات متتالية قبل أن يسقط أمام فلامنجو.

ولا يزال بالميراس محافظا على صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 22 نقطة، لكن تقلص الفارق لنقطة واحدة مع فلامنجو ونقطتين مع كروزيرو.

وتوقفت سلسلة انتصارات بالميراس المتتالية الفترة الأخيرة بعدما حقق 6 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

ويتبقى 3 مباريات لفريق بالميراس قبل منافسات كأس العالم للأندية.

إذ يلعب مباراته المقبلة ضمن منافسات دور المجموعات بكأس كوبا ليبرتادوريس ثم مباراتين في الدوري البرازيلي.

ويقع بالميراس في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

ويستهل بالميراس مشواره في مونديال الأندية بمواجهة بورتو البرتغالي.

بينما يواجه الأهلي في الجولة الثانية في تمام السابعة من مساء يوم 19 يونيو المقبل.

بالميراس الدوري البرازيلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
خبر في الجول - حمدي فتحي يؤدي التدريبات التأهيلية بالأهلي.. ويشارك جماعيا بعد فاركو خبر في الجول - سيحا يتواجد بالسفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة كأس العالم للأندية إصابة فالفيردي بعرق النسا.. وتقارير توضح موقفه من كأس العالم للأندية منافس الأهلي - ميسي يسجل هدفا رائعا في تعثر جديد لـ إنتر ميامي بالدوري الأمريكي تقرير مغربي: الوداد يتوصل لاتفاق لضم أمرابط في مونديال الأندية ماركا: إندريك يغيب عن ريال مدريد في مونديال الأندية بسبب الإصابة حارس بايرن يختار كأس العالم للأندية بدلا من بطولة أوروبا للشباب تقرير: الوداد يحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمونديال الأندية
أخر الأخبار
كرة طائرة - أحمد فتحي لـ في الجول: فريدة العسقلاني أبلغتنا باعتزالها 6 دقيقة | كرة طائرة
الهلال ينهي موسم الدوري السعودي على رأس قائمة أكثر المطالبين بالحكام الأجانب 10 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر بيريز: ألونسو من بين الأفضل في العالم.. ومعه كلاعب بدأ العصر الذهبي الجديد 11 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر تقديم ألونسو: جماهير ريال مدريد لديها الحماس لعصر جديد.. وأواصل إرث أنشيلوتي 15 دقيقة | الدوري الإسباني
تعرف على كل أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: الإصابة تفقد حمد الله المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة - تعديل موعد المباراة الثالثة من سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد ساعة | كرة سلة
ديلي ميل: سيتي يكثف جهوده لضم لاعب ميلان قبل كأس العالم للأندية ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي