تقرير: صراع بين 3 أندية ألمانية لضم جوب بيلينجهام.. وسبب زيارة اللاعب لفرانكفورت

الإثنين، 26 مايو 2025 - 13:14

كتب : FilGoal

جوب بيلينجهام

كشف الصحفي باتريك بيرجر عن تفاصيل سباق 3 أندية ألمانية لضم جوب بيلينجهام لاعب وسط سندرلاند الإنجليزي.

وأوضح باتريك بيرجر الصحفي في سكاي سبورت ألمانيا: "جوب بيلينجهام يزور آينتراخت فرانكفورت اليوم للتعرف على النادي وإجراء محادثات حول إمكانية الانضمام للفريق، وليس لإجراء الكشف الطبي".

وأضاف "بروسيا دورتموند ولايبزيج مهتمان أيضا بضم بيلينجهام".

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ويشارك فريقا فرانكفورت ودورتموند في دوري الأبطال الموسم المقبل بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

فيما تراجع لايبزيج ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وأتم "لم يتم التوصل لأي اتفاق بعد مع أي نادي، والسباق بين الأندية الثلاثة لضم اللاعب في الصيف".

وساهم جوب بيلنجهام في صعود سندرلاند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على حساب شيفيلد يونايتد في مباراة حسم المقعد الثالث للتأهل لبريميرليج.

جوب بيلنجهام يبلغ من العمر 19 عاما، وهو الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني.

وانضم جوب بيلينجهام إلى سندرلاند قادما من بيرمينجهام النادي الذي بدأ فيه مسيرته، في صيف 2023.

ولعب بيلنجهام لاعب الوسط المدافع، هذا الموسم 43 مباراة في تشامبيون شيب، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 3، فيما تحصل على 10 كروت صفراء.

جوب بيلينجهام فرانكفورت دورتموند لايبزيج انتقالات الصيف
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