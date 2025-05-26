حسين رحيمي ينضم إلى العين الإماراتي.. ويزامل شقيقه

أعلن نادي العين الإماراتي يوم الاثنين ضم المغربي حسين رحيمي شقيق المهاجم سفيان رحيمي نجم الفريق.

وانضم اللاعب إلى العين في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الرجاء بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح النادي أن اللاعب المغربي وقع على عقد لمدة 4 مواسم.

حسين صاحب الـ23 عاما هو الشقيق الأصغر لسفيان رحيمي هداف العين الإماراتي.

ومن المنتظر أن يدعم حسين رحيمي العين في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

ويلعب العين في مجموعة واحدة رفقة الوداد المغربي ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

🦅🟣 حسيـن رحيـمي عيـناوي ✍️ pic.twitter.com/VPmxx7rLrA — نادي العين (@alainfcae) May 26, 2025

ويتواجد سفيان رحيمي في صفوف العين منذ صيف 2021 قادما من الرجاء مقابل نحو 3 ملايين دولار.

وقاد سفيان رحيمي نادي العين للتتويج بدوري أبطال آسيا، كما شارك في حصول المغرب على برونزية أولمبياد باريس وحصد لقب هداف البطولة.

في المقابل خاض حسين رحيمي 49 مباراة مع الرجاء وسجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.