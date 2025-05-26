الكاس: قرعة كأس العالم للناشئين ليست سهلة.. وأسعى لتقديم أداء يليق بالكرة المصرية

رفض أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، اعتبار أن مجموعة المنتخب سهلة في كأس العالم للناشئين.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا.

وأوضح الكاس في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "قرعة كأس العالم قوية وليست سهلة، كرة القدم تطورت كثيرًا، وأي منتخب تأهل إلى كأس العالم فهو منتخب قوي ولا يمكن الاستهانة به."

ويقع منتخب مصر للناشئين في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا ومصر.

وأكمل الكاس "نسعى للإعداد جيدا قبل المشاركة في المونديال لتقديم أداء يليق باسم الكرة المصرية"

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

وجاءت نتيجة قرعة كأس العالم التي أقيمت في قطر على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر - إيطاليا - جنوب إفريقيا - بوليفيا

المجموعة الثانية: اليابان - المغرب - نيو كاليدونيا - البرتغال

المجموعة الثالثة: السنغال - كرواتيا - كوستاريكا - الإمارات

المجموعة الرابعة: الأرجنتين - بلجيكا - تونس - فيجي

المجموعة الخامسة: إنجلترا - فنزويلا - هاييتي - مصر

المجموعة السادسة: المكسيك - كوريا - كوت ديفوار - سويسرا

المجموعة السابعة: ألمانيا - كولومبيا - كوريا الشمالية - السلفادور

المجموعة الثامنة: البرازيل - هندوراس - إندونيسيا - زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة - بوركينا فاسو - طاجيكستان - التشيك

المجموعة العاشرة: باراجواي - أوزبكستان - بنما - أيرلندا

المجموعة الـ 11: فرنسا - تشيلي - كندا - أوغندا

المجموعة الـ 12: مالي - نيوزيلندا - النمسا - السعودية

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.