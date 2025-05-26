تين هاج مدربا لباير ليفركوزن

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الاثنين تعيين الهولندي إريك تين هاج كمدير فني للفريق.

تين هاج أتم اتفاقه مع ليفركوزن ليخلف تشابي ألونسو في تدريب الفريق.

ووقع تين هاج مع ليفركوزن على عقد لمدة موسمين.

وفقا للتقارير فإن تين هاج قد رفض عرضا من أياكس أمستردام فريقه الأسبق من أجل تدريب ليفركوزن.

وكان تشابي ألونسو قد رحل عن تدريب باير ليفركوزن بنهاية الموسم المنقضي بالدوري الألماني.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وتم تعيين إريك في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس رابطة المحترفين في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.