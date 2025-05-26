كرة سلة - اكتمال عقد المتأهلين.. طريق الاتحاد السكندري حتى نهائي الدوري الإفريقي

الإثنين، 26 مايو 2025 - 11:32

كتب : محمد سمير

الاتحاد السكندري - سلة

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى مرحلة الإقصائيات من الدوري الإفريقي لكرة السلة TheBAL.

وكان الاتحاد السكندري قد حسم تأهله إلى مرحلة ربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة.

وتقام المرحلة الختامية في بريتوريا بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو المقبل.

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وضمن فريقا كريول ستار من كاب فيردي والفتح الرباطي المغربي التأهل كصاحبي أفضل مركز ثالث في البطولة.

ولم يحقق العلامة الكاملة سوى فريقي الاتحاد السكندري وأهلي طرابلس الليبي.

وتقام مرحلة الإقصائيات بنفس نظام الموسم الماضي، إذ يتم لعب جولة ترتيبية ثم خوض منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

ترتيب الفرق الثمانية المتأهلة:

1- أهلي طرابلس 12 نقطة (+106)

2- الاتحاد السكندري 12 نقطة (+98)

3- اتحاد المنستير التونسي 10 نقاط (+34)

4- ريفيرز هوبرز النيجيري 10 نقاط (+18)

5- بترو أتليتكو الأنجولي 9 نقاط (+31)

6- الجيش الرواندي 9 نقاط (+22)

7- كريول ستار 9 نقاط (-45)

8- الفتح الرباطي 8 نقاط (-19)

ويتم تقسيم كل الفرق على 4 مستويات إذ يضم المستوى الأول فريقي الاتحاد السكندري وأهلي طرابلس لتحديد المركزين الأول والثاني وهكذا حتى كريول ستار والفتح الرباطي لتحديد المركزين السابع والثامن.

وبذلك تقام مباريات المرحلة الترتيبية كالآتي:

الاتحاد السكندري × أهلي طرابلس (لتحديد المركزين الأول والثاني)

اتحاد المنستير × ريفير هوبرز (لتحديد المركزين الثالث والرابع)

بترو أتليتكو × الجيش الرواندي (لتحديد المركزين الخامس والسادس)

كريول ستار × الفتح الرباطي (لتحديد المركزين السابع والثامن)

أما مباريات ربع النهائي فيتم تحديدها بناء على ترتيب كل فريق في المرحلة الترتيبية كالآتي:

الأول × الثامن

الثاني × السابع

الثالث × السادس

الرابع × الخامس

وبذلك سيلعب الاتحاد السكندري في ربع النهائي ضد كريول ستار أو الفتح الرباطي وفقا لنتائج المرحلة الترتيبية.

وكان بترو أتليتكو قد حصد لقب النسخة الماضية بالفوز على أهلي طرابلس.

وتقام البطولة في نسختها الخامسة وسبق وأن توج بها فريقين مصريين.

إذ حصد الزمالك لقب النسخة الأولى في 2021 بينما الأهلي توج بالنسخة الثالثة في 2023.

ويتنافس الأهلي والاتحاد على سلسلة نهائي دوري السوبر هذا الموسم ليصعد أحدهما إلى النسخة المقبلة.

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