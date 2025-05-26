اسكواش - تفوق مصري في ربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة

الإثنين، 26 مايو 2025 - 10:40

كتب : FilGoal

طارق مؤمن - اسكواش

شهدت منافسات ربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة للرجال والسيدات تفوقا مصريا.

وتقام البطولة خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو في بالم هيلز أكتوبر باستضافة البطولة في نادي بالم هيلز الرياضي.

وتعتبر بطولة بالم هيلز من البطولات ذات الفئة الذهبية وبإجمالي جوائز 250 ألف دولار.

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وسيطر اللاعبون المصريون على المربع الذهبي للرجال والسيدات باستثناء تأهل اليابانية ساتومي واتانابي.

ونجح طارق مؤمن في حسم مقعده إلى نصف النهائي بعد التغلب على محمد زكريا بطل العالم للشباب بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

وامتدت مباراة فوز طارق مؤمن على محمد زكريا إلى 106 دقائق، قبل أن يحسم طارق تأهله بالفوز 11-8 في الشوط الفاصل.

وكان الثنائي علي فرج وهانيا الحمامي انسحب قبل انطلاق منافسات البطولة بسبب الإصابة.

وتقام منافسات نصف النهائي مساء اليوم الإثنين.

وجاء جدول مباريات نصف النهائي كالآتي:

نوران جوهر × فيروز أبو الخير (7:30 مساء)

أمينة عرفي × ساتومي واتانابي (8:15 مساء)

مصطفى عسل × يوسف سليمان (9 مساء)

كريم عبد الجواد × طارق مؤمن (9:45 مساء)

اسكواش طارق مؤمن بالم هيلز
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