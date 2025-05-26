كرة يد - لتعويض احتراف فيصل.. أديمار الإسباني يعلن عودة مروان حاتم إلى الأهلي

الإثنين، 26 مايو 2025 - 10:29

كتب : FilGoal

مروان حاتم - أديمار ليون كرة يد

أعلن نادي أديمار ليون الإسباني عودة المحترف المصري مروان حاتم "ماريو" إلى صفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وانتقل مروان حاتم -23 عاما- إلى صفوف أديمار ليون على سبيل الإعارة من الأهلي.

وكشف النادي الإسباني عن تلقيه خطابا من الأهلي يوم الجمعة الماضي يفيد برفض مد الإعارة لموسم آخر بسبب حاجة الفريق لخدمات اللاعب.

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ويلعب مروان حاتم في مركز الظهير الأيسر وهو نفس مركز عبد الرحمن فيصل الذي سينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان مع بداية الموسم المقبل.

وأشار نادي أديمار ليون إلى أن مروان حاتم والنادي الإسباني كانت لديهم النية بتمديد الإعارة لمدة موسم جديد.

ويقود أديمار المدرب الإسباني داني جوردو والذي سبق له تدريب فريق الأهلي من قبل.

وأوضح النادي الإسباني في بيانه أن مروان حاتم كان يتطور مستواه في كل مباراة حتى أصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة الفريق.

وخاض مروان حاتم هذا الموسم 26 مباراة مع الفريق الإسباني ونجح في تسجيل 85 هدفا.

ويحتل أديمار المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بالتساوي مع لا ريوخا صاحب المركز الخامس.

ويواجه أديمار فريق لا ريوخا في الجولة الختامية ويصعد الفائز من المباراة إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكان فريق الأهلي قد توج بسداسية تاريخية بعد حصد ألقاب الدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

كما حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد فوز تاريخي على برشلونة كأول فريق غير أوروبي يحقق الفوز على الفريق الكتالوني في المونديال.

وينتقل الثنائي ستيفان مادسن المدير الفني وعبد الرحمن فيصل إلى باريس سان جيرمان بينما انتقل أحمد عادل "دولا" إلى فيزبريم المجري.

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