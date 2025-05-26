مواعيد مباريات الإثنين 26 مايو 2025.. الجولة الختامية في الدوري السعودي

تختتم منافسات الدوري السعودي لموسم 2024 - 2025 والذي حسم لقبه فريق اتحاد جدة.

ويشتد الصراع على المركز الثاني بين الهلال صاحب الـ 72 نقطة والنصر صاحب 70 نقطة بعد قرار محكمة التحكيم السعودي.

ويتأهل صاحب المركز الثاني إلى دوري أبطال آسيا للنخبة رفقة كل من اتحاد جدة وأهلي جدة.

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الدوري السعودي

تقام جميع مباريات الجولة في تمام التاسعة مساء.

يحل النصر ضيفا على الفتح وتذاع المباراة عبر قناة SSC سبورت 5.

بينما يستضيف الهلال فريق القادسية على استاد المملكة أرينا وتذاع عبر قناة SSC سبورت 4.

ويحل ضمك ضيفا على اتحاد جدة ويذاع عبر قناة SSC سبورتس.

بينما يستضيف الخليج فريق الأخدود وتذاع عبر قناة SSC سبورت 3.

كرة سلة

يواجه الزمالك فريق سبورتنج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من دوري السوبر.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.