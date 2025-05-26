ليفاندوفسكي حاول ولكن.. برشلونة يختتم الدوري الإسباني بثلاثية في بلباو

تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون رد في آخر مباريات موسم 2024-2025 من الدوري الإسباني على الإطلاق.

وبدأ برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: إريك جارسيا - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: جافي - بيدري

أمامهما: لامين يامال - فيرمين لوبيز - رافينيا

خط الوسط: روبرت ليفاندوفسكي

الهدف الأول سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 14 بعد تمريرة من فيرمين لوبيز.

وفي الدقيقة 17 سجل ليفاندوفسكي الثاني من متابعة برأسية لكرة ركنية داخل المنطقة.

وأتى أندرياس كريستنسن وداني أولمو بدلا من رونالد أراوخو ورافينيا في الدقيفة 64.

وفي الدقيقة 81 حل فرينكي دي يونج وجيرارد مارتين بدلا من بيدري وأليخاندرو بالدي.

ثم أتى باو فيكتور بدلا من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 89، مسدلا الستار رسميا على صراع لقب الهداف.

كيليان مبابي نجم ريال مدريد كان متفوقا بالفعل برصيد 31 هدفا، وكان ليفاندوفسكي خرج من السباق عمليا قبلها برصيد 25 هدفا رفعه إلى 27 بنهاية المباراة.

وأخيرا سجل داني أولمو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 94.

بذلك ينهي برشلونة الدوري برصيد 88 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

وتعرض البلوجرانا لخسارة واحدة منذ حسم الدوري، هي الوحيدة له في الدوري في عام 2025 أمام فياريال، في ليلة التتويج.

بينما أنهى أتلتيك بلباو الموسم بـ 70 نقطة في المركز الرابع.