مركز التحكيم السعودي يقرر اعتبار العروبة خاسرا لمباراته ضد النصر

الإثنين، 26 مايو 2025 - 00:55

كتب : FilGoal

النصر

قرر مركز التحكيم السعودي اعتبار فريق العروبة خاسرا لمباراته ضد النصر بعد مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى الفريق.

وأعلن مركز التحكيم اعتبار العروبة خاسرا لمباراته بجانب عقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال بسبب شغل الرويلي وظيفة أخرى ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وكان النصر قد خسر مع العروبة بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من الدوري السعودي لكن احتج على مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى العروبة كونه يشغل وظيفة أخرى، ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

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وبذلك ارتفع رصيد النصر للنقطة 70 ارتقى بها للمركز الثالث على حساب القادسية الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 68 نقطة.

وأصبح الفارق بين النصر والمركز الثاني الذي يحتله الهلال نقطتين فقط وهو ما يعني وجود فرصة رقمية لتأهل لدوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل.

وسيلتقي الهلال مع القادسية في الجولة الأخيرة بينما سيحل النصر ضيفا على الفتح الذي يدربه جوزيه جوميز، وفي حال خسر الهلال وفاز النصر فإنه سيتأهل لدوري أبطال آسيا النخبة بعدما انتهت آماله في الجولة الماضية.

وهبط العروبة بعدما خصمت منه نقاط المباراة إذ تراجع رصيده لـ 27 نقطة في المركز قبل الأخير وتأكد هبوطه رسميا.

وكان اتحاد جدة وأهلي جدة قد ضمنا التأهل لدوري أبطال آسيا النخبة كونهما البطل المحلي والقاري، ويتبقى مقعد وحيد.

النصر العروبة الدوري السعودي
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