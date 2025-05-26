يوفنتوس يحسم التأهل لأبطال أوروبا بعد منافسة مع روما.. وهبوط فينيسيا وإمبولي

الإثنين، 26 مايو 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

يوفنتوس

حسم يوفنتوس التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على منافسه فينيسيا بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

وسجل كينان يلديز وراندال كولو مواني ومانويل لوكاتيلي أهداف يوفنتوس.

بينما أحرز دانييل فيلا وريدجيسيانو هابس ثنائية فينيسيا.

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وتمكن يوفنتوس من التأهل إلى بطول دوري أبطال أوروبا بعد منافسة شرسة مع غريمه روما.

وجاء روما من بعيد تحت قيادة كلاوديو رانييري وكاد أن يصنع المعجزة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما قاد روما وهو على بعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.

وكان يحتاج روما إلى الانتصار وهو ما حققه على تورينو بهدفين دون رد، لكن مع خسارة البيانكونيري أو تعادله هو لم يتحقق.

وبذلك سيمثل إيطاليا أوروبيا كل من:

نابولي وإنتر وأتالانتا ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

روما وبولونيا (بطل كأس إيطاليا) في الدوري الأوروبي.

فيورنتينا دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء جدول الترتيب كالتالي:

1- نابولي 82 نقطة

2- إنتر 81 نقطة

3- أتالانتا 74 نقطة

4- يوفنتوس 70 نقطة

5- روما 69 نقطة

6- فيورنتينا 65 نقطة

وعلى الجانب الآخر هبط الثلاثي إمبولي وفينيسيا ومونزا إلى دوري الدرجة الثانية.

يوفنتوس الدوري الإيطالي فينيسيا روما إمبولي
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