الثنائية المحلية.. سبورتنج لشبونة يفوز بلقب كأس البرتغال على حساب بنفيكا

جمع سبورتنج لشبونة الثنائية المحلية بحصد لقب كأس البرتغال بالفوز على بنفيكا بنتيجة 3-1 في النهائي.

وتفوق لشبونة على بنفيكا في الدوري البرتغالي وفاز باللقب بفارق نقطتين في الجولة الأخيرة.

وفي نهائي كأس البرتغال فرض التعادل نفسه بهدف لكل فريق حتى الدقيقة 90، وتفوق الأخضر في الشوطين الإضافيين.

وتقدم بنفيكا عن طريق أوركان كوتشكو في الدقيقة 47.

وألغت تقنية الفيديو هدفا سجله بروما في الدقيقة 50 لبنفيكا بداعي وجود خطأ.

وخطف فيكتور جيوكيرس هدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+10.

وفي الشوطين الإضافيين خطف الأسود الفوز على حساب النسور بفضل هدفي هاردر وترينكاو في الدقيقتين 99 و120.

وحصد لشبونة لقب الكأس للمرة الـ 18 في تاريخه كثالث أكثر فريق تحقيقا للقب بعد بنفيكا (28) وبورتو (20).