هاني سعيد: أتوقع وقف إعلان بطل الدوري.. والرابطة تتعنت مع 90% من الأندية

توقع هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز أن سيتم وقف إعلان بطل الدوري المصري بعد شكوى ناديه عقب أزمة القمة والتراجع عن بعض عقوبات على الأهلي.

وقال سعيد لقناة إم بي سي مصر 2: "نحتاج بأن نكون في نفس حالة التركيز في مباراة الإياب ضد صنداونز مثل لقاء الذهاب".

وأضاف "كنت أشعر أننا سنسجل هدف التعادل حتى الدقيقة الأخيرة، لكن كان من الممكن تسجيل هدفين وثلاثة، هذه المباراة تشبه لقاء أورلاندو بايرتس، صنداونز سيلعب في القاهرة مثل ما لعب على ملعبه لأنه فريق كبير".

وأكمل "الحديث عن تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا أصبح مملا، ولا أعتقد أنه سيتم تأجيله، المسؤولون لديهم حسابات تختلف عن المصلحة العامة، ولذلك ما الهدف من تواجد رابطة الأندية؟ هل لنكون مثل الدوريات الخارجية فقط"؟

وواصل "من المفترض أن تعمل رابطة الأندية لصالح الفرق وليس لكيان معين".

وشدد "تعنت رابطة الأندية يحدث مع 90% من الفرق، الرابطة لا تهتم بالكثير من الأندية وليس بيرامديز فقط".

وتابع "أتمنى عدم حدوث أي تأجيلات للمباريات في الدوري، لكن هل ترى فريق ما سيشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا وقبلها بـ3 أيام يلعب مباراة محلية"؟!

وأوضح "عندما تم وضع جدول المباريات لم يتخيل أي مسؤول وصول بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذا كان الأهلي أو الزمالك من سيلعب في النهائي كان سيتم تأجيل المباراة".

وكشف "أزمتي ليست مع الأهلي أو الزمالك، بل حديثي موجه للمسؤولين عن كرة القدم".

وأتم "أتوقع وقف إعلان بطل الدوري بعد شكوتنا عقب أزمة القمة وعدم خصم 3 نقاط من الأهلي، لكن أعتقد أن الحكم النهائي سيكون بعد فترة".