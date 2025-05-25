سلوت: نمر بصيف حافل بالفعل بعد تجديد عقدي صلاح وفان دايك

الأحد، 25 مايو 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أثنى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول على أداء إدارة ناديه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة موضحا أنه سعيد بالفعل بعد تجديد عقدي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

وتعادل ليفربول مع منافسه كريستال بالاس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي: "الفريق دائما ما يقدم كل ما لديه حتى بعشرة لاعبين والتأخر بهدف، كان من المرجح أن يخسر أي فريق عادي تلك المباراة، لكن هذا الفريق لا يتقبل الخسارة".

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وأضاف "رفع لقب الدوري أمر مميز، الجيد في الأمر هو أنه عندما تحسم البطولة قبل 4 أسابيع يمكنك أن تعيش لحظتين من هذا القبيل".

وأكمل "ما فعله يورجن كلوب هنا مذهل، أن يغني لي في لحظة مميزة جدا بالنسبة لي، كان يرغب في مساعدة النادي والفريق وعبر عن ذلك بفعله، وكذلك ترك الفريق في مكانة ممتازة، وهذا ما سهل عملي".

وأتم "التدعيمات في الصيف؟ نمر بفترة انتقالات حافلة بالفعل بتجديد عقدي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، نحاول تعزيز الفريق دائما إذا شعرنا بإمكانية ذلك، الموسم الماضي قررنا الحفاظ على تماسك الفريق".

وتوج ليفربول تحت قيادة سلوت في موسمه الأول ببطولة الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول من النقاط إلى 84 نقطة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 53 في المركز الـ12.

وضمن كريستال بالاس تأهله إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد تتويجه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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