كرة سلة – إصابة ياسر صالح لاعب الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي
الأحد، 25 مايو 2025 - 23:03
كتب : هاني العوضي
أثبتت الأشعة التي خضع لها ياسر صالح لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وتعرض ياسر صالح لاعب الاتحاد السكندري للإصابة خلال مباراة الأهلي في أولى مواجهات نهائي الدوري المصري لكرة السلة.
وغادر ياسر صالح المباراة في نهاية الربع الأول بعد تعرضه للإصابة.
وفاز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 83-73 في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر السلة المصري.
وتقدم الاتحاد في سلسلة نهائي دوري السلة المصري والتي تقام على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.
وتقام المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.
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