كرة يد - يحيى خالد يتفوق على سند ومهاب.. باريس سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي

انتصر باريس سان جيرمان على نيم في الجولة 27 من الدوري الفرنسي لكرة اليد بمشاركة 3 محترفين مصريين.

وتفوق يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان على نيم الذي يضم في صفوفه محمد سند ومهاب سعيد.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز بنتيجة 29-28.

وكان نيم قد أنهى الشوط الأول متفوقا بنتيجة 13-12، وقلب باريس سان جيرمان الطاولة في الشوط الثاني بنتيجة 17-15.

وتألق سند في اللقاء وسجل 7 أهداف لنيم، فيما سجل مهاب هدفين.

وهز يحيى خالد شباك خصمه بتسجيل 4 أهداف.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 51 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن نانت قبل 3 جولات على النهاية.

وسيحل باريس سان جيرمان ضيفا على مونبييليه في الجولة المقبلة الذي يضم في صفوفه أحمد هشام "دودو".

ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز في مباراة من آخر 3 من أجل حسم اللقب.