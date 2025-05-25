كرة يد - يحيى خالد يتفوق على سند ومهاب.. باريس سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي

الأحد، 25 مايو 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان كرة يد

انتصر باريس سان جيرمان على نيم في الجولة 27 من الدوري الفرنسي لكرة اليد بمشاركة 3 محترفين مصريين.

وتفوق يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان على نيم الذي يضم في صفوفه محمد سند ومهاب سعيد.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز بنتيجة 29-28.

أخبار متعلقة:
كرة يد – حلم اللقب القاري يتأجل.. دودو يخسر نهائي الدوري الأوروبي يد - محمد علي يتوج بالدوري البرتغالي مع سبورتنج لشبونة يد – دودو يقود مونبيلييه لنهائي الدوري الأوروبي بفوز مثير على كييل الألماني كرة يد - الأهلي يعلن رحيل فيصل لباريس سان جيرمان وعادل لفيزبريم

وكان نيم قد أنهى الشوط الأول متفوقا بنتيجة 13-12، وقلب باريس سان جيرمان الطاولة في الشوط الثاني بنتيجة 17-15.

وتألق سند في اللقاء وسجل 7 أهداف لنيم، فيما سجل مهاب هدفين.

وهز يحيى خالد شباك خصمه بتسجيل 4 أهداف.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 51 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن نانت قبل 3 جولات على النهاية.

وسيحل باريس سان جيرمان ضيفا على مونبييليه في الجولة المقبلة الذي يضم في صفوفه أحمد هشام "دودو".

ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز في مباراة من آخر 3 من أجل حسم اللقب.

باريس سان جيرمان نيمار كرة يد الدوري الفرنسي
نرشح لكم
كرة يد – حلم اللقب القاري يتأجل.. دودو يخسر نهائي الدوري الأوروبي يد - محمد علي يتوج بالدوري البرتغالي مع سبورتنج لشبونة يد – دودو يقود مونبيلييه لنهائي الدوري الأوروبي بفوز مثير على كييل الألماني كرة يد - الأهلي يعلن رحيل فيصل لباريس سان جيرمان وعادل لفيزبريم كرة يد - سداسية تاريخية.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(28) الزمالك.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - اللقب يظل في أنجولا.. سيدات الأهلي يخسرن نهائي كأس الكؤوس أمام بترو أتليتكو مواعيد مباريات الجمعة 23 مايو - يد الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا.. وجولة الحسم في إيطاليا
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي حاول ولكن.. برشلونة يختتم الدوري الإسباني بثلاثية في بلباو 2 ساعة | الدوري الإسباني
مركز التحكيم السعودي يقرر اعتبار العروبة خاسرا لمباراته ضد النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
لماذا ميكيل ميرينو هو أفضل صفقة في صيف الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يحسم التأهل لأبطال أوروبا بعد منافسة مع روما.. وهبوط فينيسيا وإمبولي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الثنائية المحلية.. سبورتنج لشبونة يفوز بلقب كأس البرتغال على حساب بنفيكا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو 3 ساعة | الكرة الإفريقية
صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي 4 مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل