كرة يد - يحيى خالد يتفوق على سند ومهاب.. باريس سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي
الأحد، 25 مايو 2025 - 22:58
كتب : FilGoal
انتصر باريس سان جيرمان على نيم في الجولة 27 من الدوري الفرنسي لكرة اليد بمشاركة 3 محترفين مصريين.
وتفوق يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان على نيم الذي يضم في صفوفه محمد سند ومهاب سعيد.
وحقق باريس سان جيرمان الفوز بنتيجة 29-28.
وكان نيم قد أنهى الشوط الأول متفوقا بنتيجة 13-12، وقلب باريس سان جيرمان الطاولة في الشوط الثاني بنتيجة 17-15.
وتألق سند في اللقاء وسجل 7 أهداف لنيم، فيما سجل مهاب هدفين.
وهز يحيى خالد شباك خصمه بتسجيل 4 أهداف.
الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 51 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن نانت قبل 3 جولات على النهاية.
وسيحل باريس سان جيرمان ضيفا على مونبييليه في الجولة المقبلة الذي يضم في صفوفه أحمد هشام "دودو".
ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز في مباراة من آخر 3 من أجل حسم اللقب.
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