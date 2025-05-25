طولان: رشحت البدري وعمر لمنتخب مصر الثاني.. ولم أحسم موقف أي لاعب

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني كواليس اختياره لتولي هذه المهمة.

وقال طولان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "رشحت حسام البدري ومحمد عمر للجنة الفنية لاتحاد الكرة لتولي أحدهما تدريب منتخب مصر في البطولة العربية".

وأضاف "هاني أبو ريدة أخبرنا بصعوبة التعاقد مع مدرب لتولي تدريب المنتخب لمدة شهر واحد ثم يرحل وأن هذا الأمر سيكون بشكل غير لائق".

وواصل "أبو ريدة قال لماذا نأتي بمدرب ونحن لدينا في اللجنة الفنية كبار المدربين في مصر، ولذلك اقترح أن أتولى تدريب المنتخب وهذا الاقتراح قبول بموافقة جميع الأعضاء".

وأكمل "وافقت على تكليف هاني أبو ريدة لي لتدريب منتخب مصر في البطولة العربية دون أجر مالي لأنني بالفعل أعمل في الاتحاد وأتقاضى الأجر على ذلك".

وأشار "ما نحصل عليه من اتحاد الكرة لا يكفي بنزين السيارة في الشهر، لكننا نعمل من أجل مصر".

وأكد "المنتخبات التي وقعت معنا في البطولة العربية ستلعب بالصف الأول ولكن نحن سنلعب بالصف الثاني للمنتخب".

وأوضح "ما يقال عن اختياري بعض اللاعبين غير صحيح بالمرة، لأنني لن أختار إلا بعد اختيار المنتخب الأول للاعبيه والاكتفاء بهم ثم يأتي دوري لاختيار عناصر منتخب مصر الثاني".

وشدد "حتى الآن لم يصدر القرار الرسمي من الاتحاد بأن أتولى تدريب منتخب مصر الثاني، فكيف أختار اللاعبين الآن".

وأتم تصريحاته "نسعى للحصول على أسبوع واحد قبل كأس العرب لتجهيز منتخب مصر للمشاركة في البطولة".

وأسفرت قرعة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام في قطر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة للبطولة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأردن والإمارات والفائز من المباراة التأهيلية بين الكويت وموريتانيا.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.