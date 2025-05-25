طولان: رشحت البدري وعمر لمنتخب مصر الثاني.. ولم أحسم موقف أي لاعب

الأحد، 25 مايو 2025 - 22:48

كتب : محمد جمال

الأهلي - سيراميكا - حلمي طولان

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني كواليس اختياره لتولي هذه المهمة.

وقال طولان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "رشحت حسام البدري ومحمد عمر للجنة الفنية لاتحاد الكرة لتولي أحدهما تدريب منتخب مصر في البطولة العربية".

وأضاف "هاني أبو ريدة أخبرنا بصعوبة التعاقد مع مدرب لتولي تدريب المنتخب لمدة شهر واحد ثم يرحل وأن هذا الأمر سيكون بشكل غير لائق".

أخبار متعلقة:
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: طولان يدرس إقامة معسكر في يونيو.. وثنائي محترف بالمنتخب طولان: هذا سبب اختياري لتدريب المنتخب في كأس العرب وعدم سفري لحضور القرعة

وواصل "أبو ريدة قال لماذا نأتي بمدرب ونحن لدينا في اللجنة الفنية كبار المدربين في مصر، ولذلك اقترح أن أتولى تدريب المنتخب وهذا الاقتراح قبول بموافقة جميع الأعضاء".

وأكمل "وافقت على تكليف هاني أبو ريدة لي لتدريب منتخب مصر في البطولة العربية دون أجر مالي لأنني بالفعل أعمل في الاتحاد وأتقاضى الأجر على ذلك".

وأشار "ما نحصل عليه من اتحاد الكرة لا يكفي بنزين السيارة في الشهر، لكننا نعمل من أجل مصر".

وأكد "المنتخبات التي وقعت معنا في البطولة العربية ستلعب بالصف الأول ولكن نحن سنلعب بالصف الثاني للمنتخب".

وأوضح "ما يقال عن اختياري بعض اللاعبين غير صحيح بالمرة، لأنني لن أختار إلا بعد اختيار المنتخب الأول للاعبيه والاكتفاء بهم ثم يأتي دوري لاختيار عناصر منتخب مصر الثاني".

وشدد "حتى الآن لم يصدر القرار الرسمي من الاتحاد بأن أتولى تدريب منتخب مصر الثاني، فكيف أختار اللاعبين الآن".

وأتم تصريحاته "نسعى للحصول على أسبوع واحد قبل كأس العرب لتجهيز منتخب مصر للمشاركة في البطولة".

وأسفرت قرعة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام في قطر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة للبطولة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأردن والإمارات والفائز من المباراة التأهيلية بين الكويت وموريتانيا.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب
نرشح لكم
قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو هاني سعيد: أتوقع وقف إعلان بطل الدوري.. والرابطة تتعنت مع 90% من الأندية الكاس: سأواجه إنجلترا مجددا ولكن كمدرب لمصر.. ونريد الظهور جيدا في المونديال الدوري المصري - انتصار الإسماعيلي ومودرن.. وتعادلان في الجولة 8 خبر في الجول - اقترب الإعلان.. رويز يستمر في رئاسة لجنة الحكام لموسم آخر قرعة كأس العرب – مصر مع الأردن والإمارات.. ومواجهات نارية أخرى مالية كفر الزيات يحسم تأهله إلى دوري المحترفين الأعلى للإعلام يعتمد إيقاف رضا عبد العال لمدة أسبوع
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي حاول ولكن.. برشلونة يختتم الدوري الإسباني بثلاثية في بلباو ساعة | الدوري الإسباني
مركز التحكيم السعودي يقرر اعتبار العروبة خاسرا لمباراته ضد النصر ساعة | سعودي في الجول
لماذا ميكيل ميرينو هو أفضل صفقة في صيف الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يحسم التأهل لأبطال أوروبا بعد منافسة مع روما.. وهبوط فينيسيا وإمبولي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الثنائية المحلية.. سبورتنج لشبونة يفوز بلقب كأس البرتغال على حساب بنفيكا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي 4 مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل