كرة يد – حلم اللقب القاري يتأجل.. دودو يخسر نهائي الدوري الأوروبي

الأحد، 25 مايو 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - مصر × المغرب - كرة يد

خسر أحمد هشام "دودو" نهائي الدوري الأوروبي لكرة اليد مع مونبييليه أمام فلسنبورج الألماني.

وانتصر الفريق الألماني بنتيجة 32-25 في اللقاء الذي أقيم بصالة باركليز أرينا في هامبورج بألمانيا.

وسجل لاعب منتخب مصر هدفا وحيدا في خسارة فريقه للنهائي القاري.

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وتألق دودو في قيادة فريقه للنهائي بعدما سجل هدف الفوز القاتل على كييل الألماني في نصف النهائي 32-31.

وسجل دودو هدف فوز فريقه قبل 7 ثواني من نهاية المباراة.

وأنهى دودو المباراة مسجلا 7 أهداف كثاني أفضل المسلجين في اللقاء بفارق هدف عن أفضل مسجل.

وكان دودو قد ساهم الأسبوع الماضي في التتويج بلقب كأس فرنسا لكرة اليد على حساب باريس سان جيرمان.

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