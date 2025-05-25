كرة يد – حلم اللقب القاري يتأجل.. دودو يخسر نهائي الدوري الأوروبي
الأحد، 25 مايو 2025 - 22:47
كتب : FilGoal
خسر أحمد هشام "دودو" نهائي الدوري الأوروبي لكرة اليد مع مونبييليه أمام فلسنبورج الألماني.
وانتصر الفريق الألماني بنتيجة 32-25 في اللقاء الذي أقيم بصالة باركليز أرينا في هامبورج بألمانيا.
وسجل لاعب منتخب مصر هدفا وحيدا في خسارة فريقه للنهائي القاري.
وتألق دودو في قيادة فريقه للنهائي بعدما سجل هدف الفوز القاتل على كييل الألماني في نصف النهائي 32-31.
وسجل دودو هدف فوز فريقه قبل 7 ثواني من نهاية المباراة.
وأنهى دودو المباراة مسجلا 7 أهداف كثاني أفضل المسلجين في اللقاء بفارق هدف عن أفضل مسجل.
وكان دودو قد ساهم الأسبوع الماضي في التتويج بلقب كأس فرنسا لكرة اليد على حساب باريس سان جيرمان.
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