الكاس: سأواجه إنجلترا مجددا ولكن كمدرب لمصر.. ونريد الظهور جيدا في المونديال

يرى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين أن مجموعة الفراعنة في كأس العالم متوازنة.

أحمد الكأس النادي : مصر | تحت 17

وقال الكاس عبر قناة بي إن سبورتس: "لعبت في كأس العالم ضد إنجلترا، والآن سأواجه إنجلترا مرة أخرى في كأس العالم ولكن كمدرب لمنتخب مصر".

وأضاف "مجموعة مصر في مونديال الناشئين ليست سهلة، وإنجلترا لديها تطور كبير في كرة القدم وكل المجموعات صعبة في البطولة".

وواصل "نأمل أن يكون هذا المنتخب نواة لمنتخب مصر الأول في المستقبل، وأن نقدم مستوى يليق باسم مصر في هذه البطولة".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر لم يتأهل لمونديال الناشئين منذ 27 عاما، وأمم إفريقيا منذ 14 عاما، وهذا جعلنا في التصنيف الرابع للبطولة ولذلك نريد أن نحقق شيئا يليق باسم مصر".

وأسفرت قرعة كأس العالم للناشئين 2025 عن تواجد مصر في المجموعة الخامسة مع إنجلترا وفنزويلا وهاييتي.

وأقيمت القرعة اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.