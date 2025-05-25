ألكساندر أرنولد: آمل أن يقدر الجمهور ما قدمته لـ ليفربول

يتمنى ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول أن يقدر الجمهور ما قدمه للفريق.

وتعادل ليفربول مع منافسه كريستال بالاس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي لسكاي سبورتس: "لم أكن أعرف ما سيحدث بعد صافرات الاستهجان قبل بضعة أسابيع، عندما دخلت للملعب قلت للمدرب إنني أريد اللعب ووثق بي".

وأضاف "رد الفعل الذي تلقيته يعني لي كل شيء، لعبت مئات المباريات مع ليفربول ولم أشعر قط بهذا القدر من الحب كما أشهر به اليوم".

وتابع" آمل أن يقدر الجماهير يوما العمل الجاد وكل ما قدمته للفريق، لم يمر يوم أو دقيقة دون التفكير في فريقي".

وأكمل "عشرون عاما رفقة ليفربول فترة طويلة جدا واستمتعت بكل لحظة من صعود وهبوط، كان شرفا لي أن أكون جزءا من هذا النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "اليوم هو مميز للغاية وسأتذكره دائما، إنه أفضل يوم في حياتي، اللعب لليفربول يعني كل شيء كما قلت".

ومن المقرر رحيل أرنولد عن ليفربول بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري إلى ريال مدريد حسب التقارير الصحفية.

وشارك ترينت في مباراة كريستال بالاس إذ دخل بديلا في الشوط الثاني.

وارتفع رصيد ليفربول من النقاط إلى 84 نقطة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 53 في المركز الـ12.

وضمن كريستال بالاس تأهله إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد تتويجه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.