ماريسكا: لم نكن بحاجة لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا لنتأهل لأبطال أوروبا

الأحد، 25 مايو 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

عبر إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي عن ثقته في قدرة فريقه على التأهل لدوري أبطال أوروبا دون انتظار لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا.

واقتنص تشيلسي بطاقة التأهل لدوري الأبطال بالفوز على منافسه المباشر نوتنجهام فورست بنتيجة 1-0.

وقال المدرب الإيطالي عبر سكاي سبورتس: "الفريق تطور كثيرا وأظهر مدى جودته".

أخبار متعلقة:
أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي على حساب يونايتد.. كوكوريا ينقذ تشيلسي ويقربه خطوة من دوري الأبطال ماريسكا: هذه رسالتي للاعبي تشيلسي.. وفخور بما قدمناه من أداء تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته مع ميلان لضم لياو

وأضاف "تشيلسي وصل الآن إلى المكانة التي يستحقها بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس، كثيرون ينسون ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "قالوا لي إن مانشستر يونايتد سجل الهدف الثاني في أستون فيلا، لكن لم نكن بحاجة إلى أن يهدر الآخرون نقاطا لأننا انتصرنا".

تشيلسي أنهى الموسم رابعا وتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برصيد 69 نقطة وبقى نوتنجهام سابعا برصيد 65 نقطة وإلى دوري المؤتمر الأوروبي.

إنزو ماريسكا تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ألكساندر أرنولد: آمل أن يقدر الجمهور ما قدمته لـ ليفربول نونو سانتو: لابد من شكر اللاعبين على التزامهم.. والظروف لم تساعدنا رايا بعد حصد القفاز الذهبي: سعيد بهذا الموسم على المستوى الفردي جوارديولا: التأهل لدوري أبطال أوروبا أشبه بالتتويج بلقب محمد صلاح: هذا أفضل مواسمي في الدوري الإنجليزي.. وفخور بالألقاب القياسية صلاح الذهبي يتربع على قائمة هدافي وصانعي أهداف الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل إلى الأبطال.. فيلا إلى الأوروبي وفورست للمؤتمر هدف واحد لم يكف للحذاء الذهبي.. صلاح يشارك في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس
أخر الأخبار
الكاس: سأواجه إنجلترا مجددا ولكن كمدرب لمصر.. ونريد الظهور جيدا في المونديال 18 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - انتصار الإسماعيلي ومودرن.. وتعادلان في الجولة 8 22 دقيقة | الدوري المصري
ألكساندر أرنولد: آمل أن يقدر الجمهور ما قدمته لـ ليفربول 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
نونو سانتو: لابد من شكر اللاعبين على التزامهم.. والظروف لم تساعدنا 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماريسكا: لم نكن بحاجة لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا لنتأهل لأبطال أوروبا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اقترب الإعلان.. رويز يستمر في رئاسة لجنة الحكام لموسم آخر ساعة | الكرة المصرية
رايا بعد حصد القفاز الذهبي: سعيد بهذا الموسم على المستوى الفردي ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: التأهل لدوري أبطال أوروبا أشبه بالتتويج بلقب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي 4 مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل