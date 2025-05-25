ماريسكا: لم نكن بحاجة لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا لنتأهل لأبطال أوروبا

عبر إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي عن ثقته في قدرة فريقه على التأهل لدوري أبطال أوروبا دون انتظار لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا.

واقتنص تشيلسي بطاقة التأهل لدوري الأبطال بالفوز على منافسه المباشر نوتنجهام فورست بنتيجة 1-0.

وقال المدرب الإيطالي عبر سكاي سبورتس: "الفريق تطور كثيرا وأظهر مدى جودته".

وأضاف "تشيلسي وصل الآن إلى المكانة التي يستحقها بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس، كثيرون ينسون ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "قالوا لي إن مانشستر يونايتد سجل الهدف الثاني في أستون فيلا، لكن لم نكن بحاجة إلى أن يهدر الآخرون نقاطا لأننا انتصرنا".

تشيلسي أنهى الموسم رابعا وتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برصيد 69 نقطة وبقى نوتنجهام سابعا برصيد 65 نقطة وإلى دوري المؤتمر الأوروبي.