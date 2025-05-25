خبر في الجول - اقترب الإعلان.. رويز يستمر في رئاسة لجنة الحكام لموسم آخر

يقترب اتحاد الكرة من الإعلان عن تجديد عقد أوسكار رويز ليستمر في رئاسة لجنة الحكام للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة أتم الاتفاق مع الكولومبي قبل سفره إلى الولايات المتحدة.

ويطير رويز إلى أمريكا لمحاضرة حكام كأس العالم للأندية.

وتم تعيين أوسكار رويز رئيسا للجنة الحكام المصرية في 19 فبراير الماضي.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.