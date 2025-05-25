قرعة كأس العالم للناشئين - مصر مع إنجلترا.. قطر تصطدم بإيطاليا ومجموعة متوازنة للسعودية

الأحد، 25 مايو 2025 - 21:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

أسفرت قرعة كأس العالم للناشئين 2025 عن تواجد مصر في المجموعة الخامسة مع إنجلترا وفنزويلا وهاييتي.

وأقيمت القرعة اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: قطر - إيطاليا - جنوب إفريقيا - بوليفيا

المجموعة الثانية: اليابان - المغرب - نيو كاليدونيا - البرتغال

المجموعة الثالثة: السنغال - كرواتيا - كوستاريكا - الإمارات

المجموعة الرابعة: الأرجنتين - بلجيكا - تونس - فيجي

المجموعة الخامسة: إنجلترا - فنزويلا - هاييتي - مصر

المجموعة السادسة: المكسيك - كوريا - كوت ديفوار - سويسرا

المجموعة السابعة: ألمانيا - كولومبيا - كوريا الشمالية - السلفادور

المجموعة الثامنة: البرازيل - هندوراس - إندونيسيا - زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة - بوركينا فاسو - طاجيكستان - التشيك

المجموعة العاشرة: باراجواي - أوزبكستان - بنما - أيرلندا

المجموعة الـ 11: فرنسا - تشيلي - كندا - أوغندا

المجموعة الـ 12: مالي - نيوزيلندا - النمسا - السعودية

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.

منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين
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