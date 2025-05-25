الشرق الأوسط: حلم النخبة يعود لـ النصر.. قبول الاستئناف ضد العروبة

وافقت هيئة التحكيم المنبثقة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي على طلب النصر بالحصول على نقاط مباراته ضد العروبة في الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن النصر حصل بالفعل على 3 نقاط ستشعل الصراع في الجولة الأخيرة من الموسم على المقعد المؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة.

وكان النصر قد خسر مع العروبة بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من الدوري السعودي لكن احتج على مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى العروبة كونه يشغل وظيفة أخرى، ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وبقبول طلب النصر فإن رصيده سيرتفع لـ 70 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث على حساب القادسية الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 68 نقطة.

وأصبح الفارق بين النصر والمركز الثاني الذي يحتله الهلال نقطتين فقط وهو ما يعني وجود فرصة رقمية لتأهل لدوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل.

وسيلتقي الهلال مع القادسية في الجولة الأخيرة بينما سيحل النصر ضيفا على النصر الذي يدربه جوزيه جوميز، وفي حال خسر الهلال وفاز النصر فإنه سيتأهل لدوري أبطال آسيا النخبة بعدما انتهت آماله في الجولة الماضية.

وهبط العروبة بعدما خصمت منه نقاط المباراة إذ تراجع رصيده لـ 27 نقطة في المركز قبل الأخير وتأكد هبوطه رسميا.

وكان اتحاد جدة وأهلي جدة قد ضمنا التأهل لدوري أبطال آسيا النخبة كونهما البطل المحلي والقاري، ويتبقى مقعد وحيد.