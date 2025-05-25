الشرق الأوسط: حلم النخبة يعود لـ النصر.. قبول الاستئناف ضد العروبة

الأحد، 25 مايو 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

وافقت هيئة التحكيم المنبثقة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي على طلب النصر بالحصول على نقاط مباراته ضد العروبة في الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن النصر حصل بالفعل على 3 نقاط ستشعل الصراع في الجولة الأخيرة من الموسم على المقعد المؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة.

وكان النصر قد خسر مع العروبة بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من الدوري السعودي لكن احتج على مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى العروبة كونه يشغل وظيفة أخرى، ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

أخبار متعلقة:
مورينيو يخطط لخطف نجم جديد من النصر السعودي النصر ينتظر قرارا مصيريا للتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة بيولي يعد بمنافسة النصر على الألقاب الموسم المقبل بمشاركة شريف.. رونالدو يقود النصر لاستعادة الانتصارات على حساب الخليج

وبقبول طلب النصر فإن رصيده سيرتفع لـ 70 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث على حساب القادسية الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 68 نقطة.

وأصبح الفارق بين النصر والمركز الثاني الذي يحتله الهلال نقطتين فقط وهو ما يعني وجود فرصة رقمية لتأهل لدوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل.

وسيلتقي الهلال مع القادسية في الجولة الأخيرة بينما سيحل النصر ضيفا على النصر الذي يدربه جوزيه جوميز، وفي حال خسر الهلال وفاز النصر فإنه سيتأهل لدوري أبطال آسيا النخبة بعدما انتهت آماله في الجولة الماضية.

وهبط العروبة بعدما خصمت منه نقاط المباراة إذ تراجع رصيده لـ 27 نقطة في المركز قبل الأخير وتأكد هبوطه رسميا.

وكان اتحاد جدة وأهلي جدة قد ضمنا التأهل لدوري أبطال آسيا النخبة كونهما البطل المحلي والقاري، ويتبقى مقعد وحيد.

النصر العروبة الدوري السعودي دوري أبطال آسيا النخبة
نرشح لكم
بنزيمة جاهز لنهائي كأس الملك تحديد موعد انطلاق وختام الموسم الجديد من الدوري السعودي الهلال يستعيد مهاجمه قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية رغم بيان التمسك بمدربه.. فوت ميركاتو: أهلي جدة قدم عرضا لـ تشافي مورينيو يخطط لخطف نجم جديد من النصر السعودي تقرير: الهلال يستعد لضم أوسيمين بدفع الشرط الجزائي في عقده ليكيب: رغم رفضه في البداية.. الهلال يلاحق إنزاجي بـ 50 مليون يورو فوت ميركاتو: قبل المونديال.. خطوة من الهلال لحسم انتقال أوسيمين
أخر الأخبار
الثنائية المحلية.. سبورتنج لشبونة يفوز بلقب كأس البرتغال على حساب بنفيكا 56 ثاتيه | الكرة الأوروبية
صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: أتوقع وقف إعلان بطل الدوري.. والرابطة تتعنت مع 90% من الأندية 32 دقيقة | الدوري المصري
سلوت: نمر بصيف حافل بالفعل بعد تجديد عقدي صلاح وفان دايك 43 دقيقة | المحترفون
أموريم: التغيير يحتاج لوقت طويل.. وسنعاني قليلا قبل أن نتحسن 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – إصابة ياسر صالح لاعب الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي 53 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي 4 مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل