انتهت قرعة كأس العالم للناشئين - الكشف عن مجموعة مصر

يقددم لكم FilGoal.com تغطية لقرعة كأس العالم للناشئين 2025.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

وأوضح فيفا أن الشعار يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة قبيل انطلاق النسخة الموسعة للبطولة.

القرعة:

المجموعة الأولى: قطر - إيطاليا - جنوب إفريقيا - بوليفيا

المجموعة الثانية: اليابان - المغرب - نيو كاليدونيا - البرتغال

المجموعة الثالثة: السنغال - كرواتيا - كوستاريكا - الإمارات

المجموعة الرابعة: الأرجنتين - بلجيكا - تونس - فيجي

المجموعة الخامسة: إنجلترا - فنزويلا - هاييتي - مصر

المجموعة السادسة: المكسيك - كوريا - كوت ديفوار - سويسرا

المجموعة السابعة: ألمانيا - كولومبيا - كوريا الشمالية - السلفادور

المجموعة الثامنة: البرازيل - هندوراس - إندونيسيا - زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة - بوركينا فاسو - طاجيكستان - التشيك

المجموعة العاشرة: باراجواي - أوزبكستان - بنما - أيرلندا

المجموعة الـ 11: فرنسا - تشيلي - كندا - أوغندا

المجموعة الـ 12: مالي - نيوزيلندا - النمسا - السعودية

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منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.