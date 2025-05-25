قرعة كأس العرب – مصر مع الأردن والإمارات.. ومواجهات نارية أخرى

الأحد، 25 مايو 2025 - 20:47

كتب : عمرو عبد المنعم

منتخب مصر

أسفرت قرعة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام في قطر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة للبطولة.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

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ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأردن والإمارات والفائز من المباراة التأهيلية بين الكويت وموريتانيا.

ويتولى حلمي طولان تدريب منتخب مصر في كأس العرب.

وجاءت مباريات الدور التمهيدي المؤهل للبطولة كالآتي:

عمان × الصومال

البحرين × جيبوتي

سوريا × جنوب السودان

فلسطين × ليبيا

لبنان × السودان

الكويت × موريتانيا

اليمن × جزر القمر

وستُقام مباريات التصفيات المؤهلة يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في قطر، لتحديد المنتخبات السبعة المتأهلة إلى مرحلة المجموعات.

وجاءت كل مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى

قطر

تونس

سوريا × جنوب السودان

فلسطين × ليبيا

المجموعة الثانية

المغرب

السعودية

عمان × الصومال

اليمن × جزر القمر

المجموعة الثالثة

مصر

الأردن

الإمارات

الكويت × موريتانيا

المجموعة الرابعة

الجزائر

العراق

البحرين × جيبوتي

لبنان × السودان

منتخب مصر كأس العرب حلمي طولان
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