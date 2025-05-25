صلاح الذهبي يتربع على قائمة هدافي وصانعي أهداف الدوري الإنجليزي

تربع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على قائمة هدافي وصانعي أهداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وحقق الملك المصري جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة ليعادل الرقم القياسي الذي حققه تييري هنري.

وسجل النجم المصري 29 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه ألكسندر إيزاك مع وصول الموسم للجولة الأخيرة.

كذلك تساوي صلاح مع هنري في عدد الأهداف المسجلة بدون ركلات جزاء في الدوري، برصيد 152 هدفا.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول) 29 هدفا

أليكساندر إيزاك (نيوكاسل) 23 هدفا

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 22 هدفا

براين مبويمو (برينتفورد) 20 هدفا

كريس وود (نوتنجهام فورست) 20 هدفا

يوان ويسا (برينتفورد) 19 هدفا

وعلى الجانب الآخر، تصدر أيضا صلاح قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

وابتعد صلاح بفارق 7 صناعات عن أقرب ملاحق له وهو جاكوب مارفي لاعب نيوكاسل.

وتواجد صلاح على بعد تمريرتين حاسمتين من الرقم القياسي لعدد الصناعات في موسم واحد.

إذ صنع كل من تييري هنري مع أرسنال (2002-2003) وكيفن دي بروين مع مانشستر سيتي (2019-2020) 20 هدفا، مقابل 18 لصلاح هذا الموسم.

وأتت القائمة كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول) 18 صناعة

جاكوب مارفي (نيوكاسل) 12 صناعة

أنتوني إلانجا (نوتنجهام فورست) 11 صناعة

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 10 صناعات

بوكايو ساكا (أرسنال) 10 صناعات

ميكيل دامسجارد (برينتفورد) 10 صناعات