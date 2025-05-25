سلة – الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري

فاز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 83-73 في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر السلة المصري.

وتقدم الاتحاد في سلسلة نهائي دوري السلة المصري والتي تقام على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

جاءت المباراة قوية ومتكافئة من الفريقين، وأنهى الأهلي الفترة الأولى متقدما بنتيجة 17-16.

وتلقى الاتحاد ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه ياسر صالح للإصابة في الربع الأول ولم يكمل المباراة.

واستمر تفوق الأهلي في الربع الثاني وأنهاه بالتقدم بنتيجة 39-31.

لكن عودة الاتحاد بدأت في الربع الثالث والذي انتهى بتفوق الأخضر بنتيجة 55-54.

وفي الربع الأخير من المباراة تفوق الاتحاد بفضل التسديدات الثلاثية من كايل فيناليس وميدو طه لينهي اللقاء بنتيجة 83-73.

وتقام المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.