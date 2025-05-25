انتهت قرعة كأس العرب - مصر مع الأردن والإمارات والفائز من الكويت وموريتانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة كأس العرب 2025 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء منتخب مصر في المستوى الأول إلى جانب منتخبات قطر، الجزائر، والمغرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

وستُقام مباريات التصفيات المؤهلة يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في قطر، لتحديد المنتخبات السبعة المتأهلة إلى مرحلة المجموعات.

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المجموعة الأولى

قطر

تونس

سوريا × جنوب السودان

فلسطين × ليبيا

المجموعة الثانية

المغرب

السعودية

عمان × الصومال

اليمن × جزر القمر

المجموعة الثالثة

مصر

الأردن

الإمارات

الكويت × موريتانيا

المجموعة الرابعة

الجزائر

العراق

البحرين × جيبوتي

لبنان × السودان

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المباريات التأهيلية

عمان × الصومال

البحرين × جيبوتي

سوريا × جنوب السودان

فلسطين × ليبيا

لبنان × السودان

الكويت × موريتانيا

اليمن × جزر القمر

انطلاق القرعة

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