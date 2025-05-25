هدف واحد لم يكف للحذاء الذهبي.. صلاح يشارك في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس

تعادل ليفربول مع منافسه كريستال بالاس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة بشكل كامل.

وسجل صلاح هدف ليفربول، بينما أحرز إسماعيلا سار هدف كريستال بالاس.

وكان صلاح يحتاج قبل المباراة إلى تسجيل 4 أهداف لكي يتخطى كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في سباق جائزة الحذاء الذهبي.

وشهد اللقاء حضور يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، وكذلك جوردان هندرسون لاعب الفريق السابق.

وحصل ريان جرافيبنرخ لاعب ليفربول على بطاقة صفراء في الدقيقة 61 بعد ادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء.

وبعد 7 دقائق حصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد لعرقلة دايتشي كامادا لاعب كريستال بالاس.

وارتفع رصيد ليفربول من النقاط إلى 84 نقطة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 53 في المركز الـ12.

وضمن كريستال بالاس تأهله إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد تتويجه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصف المباراة

افتتح سار النتيجة مبكرا في الدقيقة 9 بعد انفراد تام بأليسون حارس مرمى ليفروبل.

وفي الدقيقة 26 سدد لويس دياز كرة مقوسة خطيرة بعيدة عن المرمى قليلا.

ومرر صلاح كرة رائعة وضعت دياز في موقف انفراد لكن الحارس تصدى لتسديدته ببراعة في الدقيقة 37.

وأهدر داروين نونيز انفرادا بعد تألق دين هندرسون في الدقيقة 65.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الـ6 ياردات.

video:1