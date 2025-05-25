مالية كفر الزيات يحسم تأهله إلى دوري المحترفين

تأهل مالية كفر الزيات إلى دوري المحترفين بتصدر المجموعة الثالثة من دورة الترقي.

وانتصر المالية بقيادة منير عقيلة على دلفي بهدف دون رد سجله كاظم صبري من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد المالية لـ 22 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن دلفي الثاني.

وفي نفس الجولة انتصر دمنهور على الأولمبي بنتيجة 2-0.

وفاز شباب تلا على مركز شباب القزازين بنتيجة 5-1.

وبذلك حُسم صعود مسار والإنتاج الحربي إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

وسبق أن شارك مالية كفر الزيات في الدوري المصري في 3 مواسم هي 1957-58 و1962-63 و1963-64.