مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (73)-(83) الاتحاد.. فوز الأخضر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في أولى مواجهات سلسلة نهائي الدوري المصري والتي تقام في صالة وزارة الشباب والرياضة.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد 83-73.

ق 1: تقدم الاتحاد 80-70

ق 4: تقدم الاتحاد 72-63

ق 6: تقدم الاتحاد 64-59

ق 10: تقدم الاتحاد 58-57

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الاتحاد 55-54

ق 1: تقدم الأهلي 51-49

ق 5: تقدم الأهلي 49-42

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 39-31

ق 3: تقدم الأهلي 37-29 بعد ثلاثية مؤمن طارق خيري

ق 6: تقدم الأهلي 29-27

ق 8: تقدم الأهلي 23-20

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 17-16

ق 2: إصابة ياسر صالح لاعب الاتحاد السكندري وخروجه من الملعب

ق 3: تقدم الأهلي 12-10

ق 5: تقدم الأهلي 8-6

انطلاق المباراة