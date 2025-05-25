مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (73)-(83) الاتحاد.. فوز الأخضر

الأحد، 25 مايو 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - نهائي دوري السلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في أولى مواجهات سلسلة نهائي الدوري المصري والتي تقام في صالة وزارة الشباب والرياضة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد 83-73.

ق 1: تقدم الاتحاد 80-70

ق 4: تقدم الاتحاد 72-63

ق 6: تقدم الاتحاد 64-59

ق 10: تقدم الاتحاد 58-57

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الاتحاد 55-54

ق 1: تقدم الأهلي 51-49

ق 5: تقدم الأهلي 49-42

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 39-31

ق 3: تقدم الأهلي 37-29 بعد ثلاثية مؤمن طارق خيري

ق 6: تقدم الأهلي 29-27

ق 8: تقدم الأهلي 23-20

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 17-16

ق 2: إصابة ياسر صالح لاعب الاتحاد السكندري وخروجه من الملعب

ق 3: تقدم الأهلي 12-10

ق 5: تقدم الأهلي 8-6

انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري لكرة السلة
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