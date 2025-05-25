انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) كريستال بالاس
الأحد، 25 مايو 2025 - 17:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.
ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 4 أهداف من أجل تخطي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد وحصد جائزة الحذاء الذهبي.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 85: جووووووووووووول صلاح بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الـ6 ياردات.
ق 68: طرد ريان جرافينبرخ بعد عرقلة دايتشي كامادا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
ق 65: داروين نونيز يهدر انفرادا بعد تألق دين هندرسون.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: تمريرة رائعة من صلاح وضعت دياز في موقف انفراد لكن الحارس تصدى لتسديدته ببراعة.
ق 26: تسديدة مقوسة خطيرة من لويس دياز بعد المرمى قليلا.
ق 9: جوووووووووول إسماعيلا سار بعد انفراد تام بأليسون.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل