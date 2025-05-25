انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) كريستال بالاس

الأحد، 25 مايو 2025 - 17:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح بشارة قيادة ليفربول ضد برايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 4 أهداف من أجل تخطي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد وحصد جائزة الحذاء الذهبي.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 85: جووووووووووووول صلاح بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ق 68: طرد ريان جرافينبرخ بعد عرقلة دايتشي كامادا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق 65: داروين نونيز يهدر انفرادا بعد تألق دين هندرسون.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: تمريرة رائعة من صلاح وضعت دياز في موقف انفراد لكن الحارس تصدى لتسديدته ببراعة.

ق 26: تسديدة مقوسة خطيرة من لويس دياز بعد المرمى قليلا.

ق 9: جوووووووووول إسماعيلا سار بعد انفراد تام بأليسون.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
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