الأعلى للإعلام يعتمد إيقاف رضا عبد العال لمدة أسبوع
الأحد، 25 مايو 2025 - 17:08
كتب : FilGoal
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اعتماد إيقاف رضا عبد العال من الظهور التليفزيوني لمدة أسبوع.
وأصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس عددا من القرارات بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة عبد السلام النجار.
وتمت الموافقة على اعتماد قرار قناة TEN بتفعيل التقييم الذاتي لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير، إذ أبدت اللجنة قبولها لقرار القناة بالإيقاف الفوري لرضا عبد العال.
ويأتي إيقاف عبد العال من المشاركة في حلقات برنامج "البريمو" لمدة أسبوع.
ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكر لإدارة القناة بسبب تفعيل التقييم الذاتي لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير.
نرشح لكم
الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يدعم بيراميدز جماهيريا بـ 150 لاعبا أوسكار رويز: أعارض الإعلان عن عقوبات الحكام.. ونعمل على كسب ثقة الأندية "لا يتعلق بالأهلي فقط".. مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول صعوبة تأجيل مباراة بيراميدز خبر في الجول - بسبب مستجدات السفر.. بيراميدز يستعجل الرابطة لتأجيل مباراته بعد رحلة استغرقت 15 ساعة.. بيراميدز يخوض تدريباته دون راحة استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا النجمة السعودي: هناك تواصل لضم ربيعة ورغبة متبادلة بين الطرفين بيسيرو: لاعبو الزمالك هم الهرم الرابع في مصر.. وكنت أريد مواجهة الأهلي ولم يأت بيسيرو: طلبت ضم 4 لاعبين لـ الزمالك.. وهذا هو الفارق بين الأبيض والأهلي