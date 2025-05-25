الأعلى للإعلام يعتمد إيقاف رضا عبد العال لمدة أسبوع

الأحد، 25 مايو 2025 - 17:08

كتب : FilGoal

رضا عبد العال

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اعتماد إيقاف رضا عبد العال من الظهور التليفزيوني لمدة أسبوع.

وأصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس عددا من القرارات بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة عبد السلام النجار.

وتمت الموافقة على اعتماد قرار قناة TEN بتفعيل التقييم الذاتي لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير، إذ أبدت اللجنة قبولها لقرار القناة بالإيقاف الفوري لرضا عبد العال.

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ويأتي إيقاف عبد العال من المشاركة في حلقات برنامج "البريمو" لمدة أسبوع.

ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكر لإدارة القناة بسبب تفعيل التقييم الذاتي لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير.

الأعلى للإعلام رضا عبد العال
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