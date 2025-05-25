هاتريك جديد من سورلوث.. أتليتكو مدريد ينهي الدوري برباعية ضد جيرونا

الأحد، 25 مايو 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

أليكساندر سورلوث - أتليتكو مدريد ضد جيرونا

حقق أتليتكو مدريد الفوز على جيرونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

سجل رباعية أتليتكو مدريد في المباراة كل من أليكساندر سورلوث الذي أحرز هاتريك بالإضافة إلى كليمون لونجليه.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 76 لينهي الدوري بالمركز الثالث، بينما توقف رصيد جيرونا عند النقة 41 في المركز 16.

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ووصل المهاجم النرويجي للهدف رقم 20 في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي ليحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين قبل إكتمال الجولة الأخيرة.

تقدم سورلوث بالهدف الأول في الدقيقة 68 مستغلا تمريرة أمام المرمى من رودريجو دي بول ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة انهار فريق جيرونا ليتمكن أتليتكو من تسجيل ثلاثية متأخرة.

وأضاف لونجليه الهدف الثاني في الدقيقة 87 بعد خطأ من حارس جيرونا في التعامل مع الكرة.

وفي الدقيقة 90 سجل سورلوث الهدف الثالث بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى سورلوث الهاتريك في الدقيقة 93 بعد تمريرة من خوليان ألفاريز أمام المرمى الخالي ليضع الكرة في الشباك.

وضمن أتليتكو مدريد تأهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما تجنب جيرونا الهبوط للدرجة الثانية.

جيرونا أتليتكو مدريد الدوري الإسباني
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