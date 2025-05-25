الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يدعم بيراميدز جماهيريا بـ 150 لاعبا

قرر الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية تدعيم بيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا جماهيريا عن طريق حضور لاعبين من المدرجات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت حشد ما يقارب من 10 آلاف مشجع لدعم بيراميدز باستاد الدفاع الجوي أمام صنداونز في إياب نصف النهائي.

وكان بيراميدز قد عاد من جنوب إفريقيا بنتيجة مميزة بعد التعادل أمام صنداونز بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب.

وكشف الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية

"في إطار حرص الاتحاد على دعم أبنائه من اللاعبين ودمجهم في الفعاليات الرياضية الكبرى، يعلن الاتحاد عن دعوة 150 لاعبا من المسجلين بالاتحاد لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا بين بيراميدز وصنداونز".

"وتأتي هذه الدعوة تقديرا لجهود اللاعبين وتشجيعا لهم على مواصلة التميز والعطاء في مختلف البطولات".

ويستضيف بيراميدز فريق صنداونز يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي بيراميدز التعادل السلبي من أجل خطف لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.