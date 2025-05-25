بيلد: جالاتا سراي يرغب في ضم ساني

الأحد، 25 مايو 2025 - 16:34

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ

يسعى نادي جالاتا سراي جاهدًا للتعاقد مع ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ، حسب جريدة بيلد.

وينتهي عقد ساني مع بايرن في صيف 2025، ويحق له الانتقال إلى أي فريق مجانا الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن عرض جالاتا سراي لساني بلغ 10 ملايين يورو كراتب سنوي صافي.

أخبار متعلقة:
برمز مدينة ليفربول.. أديداس تحتفل بمحمد صلاح ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز رومانو: نابولي قدم عرضا لضم دي بروين جريليش خارج قائمة لقاء فولام لأسباب فنية.. وشكوك حول استمراره مع سيتي

وهو أعلى من عرض بايرن الذي بلغ 10 ملايين يورو + 5 ملايين يورو كإضافات، لكن بدون خصم الضرائب، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن أوكان بوروك مدرب جالاتا سراي يعد من أشدّ مُعجبي ساني، وهو مُصمّم على التعاقد معه.

ويُواصل بوروك الضغط على إدارة ناديه من أجل التقدم أكثر في المفاوضات.

ويكتنف الضباب مستقبل ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ مع ناديه مع اقتراب عقده من نهايته.

وذكرت جريدة بيلد قبل أيام أن بايرن لن يحسن عرضه لساني، إذ عرض عليه تمديد التعاقد مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو + 5 ملايين كإضافات.

وأضاف التقرير أنه إذا طالب ساني ووكيله الجديد بيني زاهافي بالمزيد، فسيكون الانفصال هو السيناريو الأكثر واقعية.

وأكمل التقرير أن إدارة بايرن قررت إعطاء ساني مهلة لمدة 10 أيام، إما أن يمدد عقده وفقا للشروط الحالية المعروضة عليه، أو سيضطر إلى مغادرة النادي هذا الصيف.

ويبلغ راتب ساني حاليا حوالي 20 مليون يورو، ولكنه مستعد لقبول تخفيض راتبه لرغبته في البقاء، حسب التقارير.

وعرض بايرن على ساني تمديد التعاقد حتى صيف 2028.

وكانت تقارير قد ذكرت أنه في حالة فشل مفاوضات بايرن مع ساني من أجل تجديد العقد، فإن وجهة اللاعب ستكون العودة إلى إنجلترا.

لاعب مانشستر سيتي السابق يجذب اهتمام مانشستر يونايتد وأرسنال، وكلاهما ينتظر فشل مفاوضاته على العقد الجديد مع بايرن، حسب التقارير.

اللاعب الموهوب شارك كبديل في معظم مباريات النصف الأول من الموسم، قبل أن يستعيد مستواه ويتألق في النصف الثاني من الموسم.

بايرن ميونيخ ليروي ساني جالاتا سراي
نرشح لكم
ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز رومانو: نابولي قدم عرضا لضم دي بروين آس: ريال مدريد أتم اتفاقه مع كاريراس.. و24 ساعة قبل تكثيف المفاوضات مع بنفيكا الرياضية: كومو ينافس بورتو على ضم نجم أهلي جدة النجمة السعودي: هناك تواصل لضم ربيعة ورغبة متبادلة بين الطرفين الوداد يضم 3 صفقات قبل كأس العالم للأندية 2025 ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف رئيس الرجاء المغربي: بدر بانون رفض عرضا يفوق ما قدمناه 7 مرات
أخر الأخبار
قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: أتوقع وقف إعلان بطل الدوري.. والرابطة تتعنت مع 90% من الأندية 14 دقيقة | الدوري المصري
سلوت: نمر بصيف حافل بالفعل بعد تجديد عقدي صلاح وفان دايك 24 دقيقة | المحترفون
أموريم: التغيير يحتاج لوقت طويل.. وسنعاني قليلا قبل أن نتحسن 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – إصابة ياسر صالح لاعب الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي 35 دقيقة | كرة سلة
كرة يد - يحيى خالد يتفوق على سند ومهاب.. باريس سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي 40 دقيقة | كرة يد
طولان: رشحت البدري وعمر لمنتخب مصر الثاني.. ولم أحسم موقف أي لاعب 50 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي 4 مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل