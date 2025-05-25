مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: طولان يدرس إقامة معسكر في يونيو.. وثنائي محترف بالمنتخب

الأحد، 25 مايو 2025 - 15:49

كتب : محمد جمال

الأهلي - سيراميكا - حلمي طولان

يدرس حلمي طولان إقامة معسكر لمنتخب مصر الثاني في فترة التوقف الدولي بشهر يونيو.

ويتولى حلمي طولان منصب المدير الفني لمنتخب مصر الثاني والمشارك في كأس العرب بقطر ديسمبر المقبل.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "حلمي طولان يدرس إقامة معسكر لمنتخب مصر الثاني في توقف يونيو المقبل لرؤية عدد من اللاعبين المميزين في الدوري بعيدا عن الأهلي والزمالك وبيراميدز".

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وتابع "اتحاد الكرة سيطلب من الأندية في الاجتماع المقبل ترك عدد من اللاعبين للإعداد للمشاركة في كأس العرب".

وكشف المصدر "منتخب مصر الثاني لديه نية في استدعاء محمد النني وأحمد حجازي في كأس العرب".

واختتم المصدر تصريحاته "سيتم التواصل مع ناديي النني وحجازي خلال الفترة المقبلة".

وأعلن حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم تكليفه بقيادة منتخب مصر في كأس العرب.

وتقام قرعة منافسات كأس العرب مساء اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية من:

حلمي طولان مدير فني

أحمد حسن مدير المنتخب

عصام الحضري مدرب حراس المرمى

محمد نور مساعد المدرب

ممدوح المحمدي مساعد المدرب

وتقام كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 الجاري.

بينما تقام الأدوار التأهيلية للبطولة يومي 25 و26 نوفمبر.

منتخب مصر مصر حلمي طولان معسكر يونيو
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